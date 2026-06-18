در اجلاس روسیه‑آسه‌آن کازان، ولادیمیر پوتین به امضای یادداشت تفاهم ایران و ایالات متحده اشاره کرد و بیان کرد این توافق می‌تواند مسیر صلح در خاورمیانه را هموار سازد؛ همچنین روسیه قصد دارد با کشورهای جنوب‑شرق آسیا در حوزهٔ فناوری هسته‌ای و همکاری‌های استراتژیک چندجانبه مشارکت کند.

در اجلاس روسیه‑آسه‌آن ۲۰۲۶ که در شهر تاریخی کازان برگزار شد، ولادیمیر پوتین ، رئیس‌جمهور روسیه، به تصویب یادداشت تفاهمی بین ایران و ایالات متحده اشاره کرد که توسط دو رهبر این کشورها - دونالد ترامپ و حسن روحانی - به امضا رسیده است.

پوتین تأکید کرد این توافق‌نامه می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای محکم برای مذاکرات آینده به‌کار رود و امید به پایان دادن به تنش‌های نظامی در منطقه را تقویت می‌کند. او افزود که تمامی کشورهای عضو آسه‌آن با دید مثبت به این پیشرفت نگاه می‌کنند و بر اهمیت ایجاد مسیرهای صلح‌آمیز برای همسایگان ایرانی و آمریکایی تأکید نمود.

در بیانیهٔ نهایی خود، پوتین بر این باور شد که توافقات جدید می‌تواند زمینه‌ساز یک چارچوب پایدار برای صلح و ثبات در خاورمیانه باشد و از همه طرف‌ها دعوت کرد تا با همدلی و همکاری به دنبال راه‌حل‌های دیپلماتیک باشند. در ادامهٔ نشست، پوتین به توانمندی‌های روسیه در زمینهٔ فناوری هسته‌ای اشاره کرد و بیان کرد که کشورش آمادهٔ ارائهٔ کمک‌های فنی و مهندسی به کشورهای جنوب‑شرق آسیا است.

او گفت روسیه می‌تواند با به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفتهٔ هسته‌ای، نیروگاه‌های مدرن و ایمن را بر پایهٔ بالاترین استانداردهای زیست‌محیطی ساخت و به‌همین ترتیب زیرساخت‌های انرژی صلح‌آمیز را در منطقه تقویت کند. وی افزود این همکاری نه تنها در حوزهٔ ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، بلکه در تاسیس یک صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز و توسعهٔ پژوهش‌های علمی‑فنی نیز می‌تواند مؤثر باشد.

به‌این‌سان، روسیه قصد دارد با کشورهای ASEAN در زمینهٔ انتقال فناوری، آموزش نیروی کار متخصص و پروژه‌های مشترک انرژی نوین همکاری استراتژیک چندجانبه‌ای را شکل دهد. پوتین در پاسخ به پرسش خبرنگاران، به صراحت اعلام کرد که روسیه در جستجوی ایجاد یک چارچوب همکاری استراتژیک واقعی با کشورهای جنوب‑شرق آسیا است و مایل است تا در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی، زیرساخت‌های دیجیتال، حمل‌ونقل و دفاعی با دوستان آسیایی خود همکاری نزدیکی داشته باشد.

وی افزود روابط روسیه‑آسه‌آن در بسیاری از مسائل جهانی همگرا و همسو هستند و این هم‌راستایی می‌تواند زمینهٔ گسترش تعاملات اقتصادی و امنیتی را فراهم کند. در پایان، پوتین بر ضرورت تقویت اعتماد متقابل بین ایران و عربستان نیز تأکید کرد و گفت که این امر برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه امری حیاتی است. این سخنان رئیس‌جمهور روسیه نشانگر تمایل جدی به تقویت روابط چندجانبه و ایجاد بسترهای جدید برای همکاری‌های صلح‌آمیز و پایدار در سطح منطقه‌ای است





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