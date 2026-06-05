ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، درخواست ولودیمیر زلنسکی برای گفتوگوی رودررو درباره پایان جنگ اوکراین را رد کرد و گفت چنین دیداری فایدهای ندارد. آقای زلنسکی روز پنجشنبه در نامهای سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین شد و نوشت که نباید منتظر ماند تا جنگی که با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، بار دیگر در کانون توجه آمریکا قرار گیرد.
ولادیمیر پوتین ، رئیسجمهور روسیه، درخواست ولودیمیر زلنسکی برای گفتوگوی رودررو درباره پایان جنگ اوکراین را رد کرد و گفت چنین دیداری فایدهای ندارد. آقای زلنسکی روز پنجشنبه در نامهای سرگشاده خواستار مذاکرات مستقیم با پوتین شد و نوشت که نباید منتظر ماند تا جنگی که با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، بار دیگر در کانون توجه آمریکا قرار گیرد.
آقای پوتین اما این نامه را «بیادبانه» خواند و بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات صلح باید پیش از هرگونه آتشبس انجام شود. او روز جمعه در مجمع اقتصادی سنپترزبورگ در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد ولودیمیر زلنسکی را خواهد پذیرفت، گفت: «فعلا هیچ دلیلی برای این کار نمیبینم. » او افزود: «آیا این نامه تلاشی برای فراهم کردن شرایط یک دیدار رودررو بود یا راهی برای جلوگیری از چنین دیداری؟ به نظر من دومی درست است.
»او در تلگرام نوشت: «پوتین فقط نمیخواهد به جنگ پایان دهد. فکر میکنم بسیاری در جهان از این پاسخ ناامید شدند. »بنیانگذار آنتروپیک: توسعه هوش مصنوعی بدون نظارت انسان را باید متوقف کنیمآقای پوتین در ادامه بار دیگر تاکید کرد که برقراری آتشبس تنها به اوکراین فرصت تجدید قوا میدهد، در حالی که خواستههای مسکو از کییف هنوز برآورده نشده است. او گفت: «تنها هدف، متوقف کردن پیشروی نیروهای مسلح ما از سوی اوکراین است.
اما ما به توافق نیاز داریم؛ نه برای شش ماه یا سه ماه، بلکه برای بلندمدت. »مقامهای اوکراینی میگویند که در حملات روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۱۳ نفر کشته و ۷۰ نفر دیگر زخمی شدهان
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