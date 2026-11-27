ارتش آمریکا شش پهپاد مشکوک در نزدیکی پایگاه لیکن‌هیث انگلستان را دفع کرد. منابع آگاه احتمال دخالت جمهوری اسلامی را تأیید کردند.

نیروی هوایی ایالات متحده در ماه گذشته با استفاده از سامانه‌های پیشرفته دفاع ضد پهپاد ی، شش فروند پهپاد مشکوک را در نزدیکی پایگاه هوایی لیکن‌هیث در شرق انگلستان دفع کرد. این اقدام امنیتی پس از آن انجام شد که منابع آگاه در گزارش‌های خود به احتمال دخالت جمهوری اسلامی در این حادثه اشاره کردند و هشدار دادند که این پهپاد ها ممکن است حامل محموله‌های جنگی یا جاسوسی بوده باشند.

جزئیات عملیات دفع پهپادها در لیکن‌هیث

بر اساس گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز منتشر شده در روز شنبه هفتم آذر، ارتش ایالات متحده بدون اینکه هیچ‌یک از پهپادها به دست نیروهای آمریکایی یا بریتانیایی بیفتد، آن‌ها را از محدوده پایگاه دور کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز مشخص نیست این پهپادها حامل محموله‌ای بوده‌اند یا خیر، اما مقامات دو کشور احتمال نصب سلاح، تجهیزات جاسوسی یا ابزارهای دیگر روی آن‌ها را رد نمی‌کنند.

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هشدارهای امنیتی و واکنش نهادهای مربوطه

پس از صدور هشدار امنیتی در بیست و دوم آبان، از نیروهای آمریکایی مستقر در لیکن‌هیث خواسته شد تا در محل حضور خود پناه بگیرند. نیروی هوایی آمریکا تأیید کرد که به فعالیت مشکوک و احتمالا غیرمجاز پهپادها واکنش نشان داده و خوشبختانه آسیبی به کارکنان، هواپیماها یا زیرساخت‌های پایگاه نرسیده است. همچنین وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که پلیس این وزارتخانه و پلیس سافک با عوامل حفاظت نیروی هوایی ایالات متحده همکاری کردند و وضعیت به سرعت تحت کنترل قرار گرفت.

اهمیت راهبردی پایگاه و اقدامات حفاظتی

یگان جنگنده شماره ۴۸ نیروی هوایی آمریکا در این پایگاه مستقر است و لیکن‌هیث با نزدیک به هفت هزار نیرو، بزرگ‌ترین مرکز عملیات جنگنده‌های ایالات متحده در اروپا به شمار می‌رود. این پایگاه در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که در وضعیت هشدار چارلی، یعنی دومین سطح هشدار در طبقه‌بندی وزارت جنگ ایالات متحده، قرار دارد. نیروی هوایی آمریکا در اروپا در ششم آذر نیز به دلایل امنیتی از ارائه جزئیات درباره سامانه‌های ضدپهپادی خودداری کرد و از مردم خواست هوشیار بمانند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.

تهدیدات جدید و برنامه‌های آتی

نیک تیموتی، نماینده سافک غربی در پارلمان بریتانیا، در ششم آذر هشدار داد که حمله احتمالی به نیروگاه خورشیدی و تأسیسات ذخیره برق سانیکا می‌تواند پایگاه هوایی میلدنهال را به خطر بیندازد. کن مک‌کالوم، رئیس سازمان امنیت داخلی بریتانیا (مای‌پنج)، در بیست و یکم مهر نیز هشدار داده بود که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی با تغییر رویکرد، تهدیدی جدی برای اهداف یهودی در اروپا و پایگاه هوایی فرفورد ایجاد کرده است.

تأثیرات بر حضور آمریکا در منطقه

گزارش‌ها نشان می‌دهد که خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های مرتبط ممکن است بیش از ۴۰۰ میلیون دلار باشد. همچنین بررسی‌هایی برای انتقال نیروهای آمریکا از منطقه خلیج فارس به اسرائیل و اردن در جریان است. دریاسالار جان دبلیو میلر، بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، اشاره کرد که مقام‌ها همواره از آسیب‌پذیری‌های پایگاه‌ها و بهبود توانایی‌های حکومت ایران در هدف‌گیری آگاه بوده‌اند، اما برنامه مشخصی برای بازگشت فوری به برخی پایگاه‌های آسیب‌دیده وجود ندارد.