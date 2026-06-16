پهلوی: هر توافقی با جمهوری اسلامی سرنوشت شکست دارد

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با مجله تایم، بر ناکارآمدی هرگونه توافق با رژیم تأکید کرد و آن را از منظر اخلاقی نادرست و راهبردی گمراه‌کننده شناخت. او خواستار حمایت بین‌المللی از خواست آزادی مردم ایران شد.

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی اختصاصی با مجله تایم بر این نکته تأکید کرد که هر گونه تفاهم‌نامه‌ای با جمهوری اسلامی ایران در نهایت به شکست می‌انجامد.

او این توافق جدید را از منظر اخلاقی نادرست و از منظر راهبردی گمراه‌کننده توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که نتایج آن معکوس خواهد شد. پهلوی افزود که رژیم همواره از جهان باج طلبی می‌کند، مردم شجاع و بی‌گناه را سرکوب می‌نماید و ترور و ناآرامی را نه تنها در داخل کشور بلکه در سطوح بین‌المللی، از جمله در خیابان‌های شهرهای اروپایی گسترش می‌دهد.

به عقیده او، جامعه بین‌المللی بایستی از مبارزهٔ مردم ایران برای آزادی حمایت کند و آنان را در مرکز هر مذاکرات و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با ایران قرار دهد. او اشاره کرد که در دی ماه، دیوانه‌وارانه ۴۰ هزار معترض کشته شدند و بنابراین هر گونه توافق با این رژیم نه تنها از نگاه اخلاقی نادرست است، بلکه به‌عنوان یک گام راهبردی نادرست می‌تواند نتایج معکوس به بار آورد





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شاهمزاده رضا پهلوی توافق با ایران جمهوری اسلامی آزادی مردم ایران روابط بین‌المللی

United States Latest News, United States Headlines