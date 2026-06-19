پروژههای نوآورانه فتوولتاییک در شهرهای تاریخی پمپئی (ایتالیا) و اوورا (پرتغال) با طراحی سفالهای شبیه به ساختارهای رومی، بهگونهای انرژی تجدیدپذیر را تامین میکنند که همزمان با حفظ ظاهر اصیل بناها، چالشهای کربنزدایی و پایداری را رفع مینمایند.
پانلهای خورشیدی که به شکل سفالهای رومی باستان طراحی شدهاند، نشانگر این هستند که حفظ میراث تاریخی و پیشبرد پایداری میتوانند در کنار هم عمل کنند.
در شهر باستانی پمپئی، که هر ساله میلیونها گردشگر از سرتاسر جهان به آن میآیند و شگفتیهای موزاییکها و بقایای باستانیاش را تحسین میکنند، تعداد اندکی از بازدیدکنندگان به پنلهای خورشیدی نصبشده بر بام ویلاهای رومی نظیر ویلا "اسرار" توجه میکنند. گابریل زوختریگل، مدیر پارک باستانشناسی پمپئی، توضیح میدهد که این پنلها از بیرون شبیه سفالهای رومی به نظر میرسند، اما در واقع پنلهای فتوولتاییک کوچکی هستند که برق مورد نیاز ویلا را تأمین میکنند و بخش عمدهای از انرژی مورد نیاز این مکان تاریخی را از طریق سامانهی بامدار فراهم میسازند.
این فناوری علاوه بر تأمین انرژی، به حفظ ظاهری اصیل و هماهنگی با معماری باستانی کمک میکند و به این ترتیب شهر پمپئی در حال برنامهریزی برای گسترش این راهحل به دیگر بخشهای پارک باستانشناسی است که به شبکه برق عمومی دسترسی ندارند. در شهر اوورا، که در پرتغال واقع شده و از سال ۱۹۸۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، نیز مشابهسازی این فناوری با هدف جلوگیری از تاثیر بصری منفی پنلهای خورشیدی مرسوم اجرا شده است.
بر روی بام شهرداری، سفالهای سقف به صورت نیمهشفاف با ترکیب اپوکسی خاصی ساخته شدهاند که سلولهای خورشیدی در میان آنها تعبیه شدهاند؛ به این ترتیب این سفالها هم انرژی تولید میکنند و هم با ظاهر تاریخی سازگاری دارند. هومبرتو کویروش، مدیر مرکز تحقیق و توسعه شرکت EDP، اعلام کرد که در این مجموعه حدود ۲۰ کیلووات پیک فتوولتاییک نصب شده و این سامانه بخشی از پروژه اروپایی POCITYF است که هدف آن کمک به شهرهای تاریخی برای تعادل میان حفاظت از میراث و چالشهای نوین پایداری، بهویژه کربنزدایی، میباشد.
نونو بیلو، هماهنگکننده پروژه در شهرداری اوورا، تاکید کرد که شهرهای تاریخی نمیتوانند در زمان منجمد بمانند و باید راهکارهایی پیدا کنند که همزمان به حفظ هویت فرهنگی و مقابله با تغییرات اقلیمی کمک کند. یکی از نوآوریهای جذاب این پروژه، استفاده از سفالهای رزینی ساخته شده توسط شرکت دیاکوا در شمالشرق ایتالیا است.
ماتئو کوالیاتو، نماینده این شرکت، روند ساخت این سفال را توضیح داد: ابتدا لایه اول ترکیب رزینی ریخته میشود، سپس سلولهای فتوولتاییک که از پیش لحیمکاری شدهاند، درون لایه قرار میگیرند و در ادامه لایه دوم با فرمول ویژهای افزوده میشود؛ در نهایت قالب پایین میآید و سفال نهایی بهدست میآید. این سفالهای ترکیبی نه تنها انرژی تولید میکنند، بلکه بهطور کامل با معماری تاریخی ادغام میشوند.
گابریل زوختریگل، با اشاره به درسی که پمپئی میآموزد، گفت: اگر این فناوری بتواند در محیط حساس و زیر نظارت دقیق پمپئی کار کند، پس میتواند در دیگر نقاط جهان نیز موفق باشد. در اوورا آزمایشهای دیگری نیز انجام میشود؛ از جمله سقفهای شیشهای ترکیبی با فتوولتاییک و سایهبانهای خورشیدی در حیاط مدارس مرکز تاریخی. این نوآوریها در چارچوب پروژه POCITYF با همکاری شهرهای آلکمار در هلند ارزیابی شده و امکان تکرار آنها در شهرهای دیگر اروپا بررسی میشود
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