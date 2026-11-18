وزیر دفاع آمریکا از توافق نظامی با ونزوئلا خبر داد و سنتکام تکذیب کرد. خزانه‌داری آمریکا نیز شبکه انتقال پول ایران را تحریم کرد.

پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه در جریان سفری ناگهانی به کاراکاس پایتخت ونزوئلا از امضای توافق همکاری‌های نظامی جدید با این کشور خبر داد. دلسی رودریگز رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای سطح آموزش نظامی و تسهیل دسترسی نیروهای مسلح ونزوئلا به تجهیزات عملیاتی پیشرفته و فناوری‌های نوین اجرایی خواهد شد.

تحریم‌های جدید خزانه‌داری علیه شبکه‌های ایران

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه اقدام به تحریم یک مؤسسه خیریه لبنانی و اعضای یک شبکه مالی به اتهام کمک به حزب‌الله و نیروی قدس سپاه پاسداران کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اوفک مؤسسه خیریته و تعاونوا در لبنان را به دلیل پوشش فعالیت‌های بشردوستانه برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی هدف قرار داد. این نهاد با ارائه خدمات امدادی در جنوب لبنان منابع مالی دریافتی از حامیان خارجی را به فعالیت‌های حزبالله اختصاص می‌دهد و مانع خلع سلاح این گروه در مناطق مورد نظر می‌شود.

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این وزارتخانه همچنین حسن خشن صراف لبنانی و ابراهیم خشن برادرش را به دلیل مشارکت در انتقال منابع مالی نیروی قدس به لبنان تحریم کرد. حسن خشن از شرکت‌های گلد گلوبال در لبنان و سنکاری گلد در ترکیه برای جابه‌جایی پول نقد و شمش طلا از کشورهای آفریقایی به لبنان استفاده می‌کرد. یکی از اعضای این شبکه در فوریه ۲۰۲۵ با دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار نقد در فرودگاه بیروت بازداشت شده بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تلاش‌های ایران برای نقض حاکمیت لبنان را غیرقابل تحمل خواند.

ردیه پنتاگون بر شایعات زخمی شدن نظامیان

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر زخمی شدن و انتقال نظامیان آمریکا را تکذیب کرد. این فرماندهی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هیچ نیروی آمریکایی در حملات نافرجام ایران طی هفته جاری زخمی نشده و تمامی نظامیان در سلامت کامل به سر می‌برند. سنتکام حساب‌های نزدیک به سپاه پاسداران را به انتشار مکرر روایت‌های نادرست در فضای مجازی متهم کرد.

این تکذیبیه در حالی منتشر شد که برخی رسانه‌های حکومتی ایران با استناد به داده‌های ردیابی پروازها ادعا کرده بودند یک هواپیمای ترابری نظامی سی-۱۷ با شناسه پروازی BNDGE01 برای انتقال مجروحان به اروپا پرواز کرده است. برخی تحلیل‌گران بازگشت این هواپیما به پایگاه رامشتاین آلمان را مرتبط با انتقال کشتگان دانسته بودند. اما شواهد مستقلی در تأیید این گمانه‌زنی‌ها وجود ندارد و سنتکام تنها خبرهای زخمی شدن را رد کرده است.

تحریم‌های ثانویه و واکنش‌های دیپلماتیک

بر اساس تحریم‌های جدید اعمال شده دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده در ایالات متحده مسدود می‌شود و اشخاص آمریکایی از انجام معاملات با آن‌ها منع می‌گردند. مؤسسات مالی خارجی نیز در صورت انجام برخی معاملات با این افراد ممکن است با تحریم‌های ثانویه مواجه شوند. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد به مختل کردن تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ خود در منطقه و تأمین مالی گروه‌های نیابتی‌اش ادامه خواهد داد.

تغییرات رهبری مجلس نمایندگان و تنش‌های داخلی

دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه حکیم جفریز را به عنوان نامزد خود برای ریاست مجلس نمایندگان در کنگره آینده انتخاب کردند. جفریز در رأی‌گیری محرمانه درون‌حزبی ۲۵۱ رأی کسب کرد و تنها ۱۱ نماینده دموکرات با نامزدی او مخالفت کردند. این اقدام می‌تواند او را به نخستین رئیس سیاه‌پوست این مجلس تبدیل کند. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در میان تلاش‌های استیضاح توسط نماینده جمهوری‌خواه توماس مَسی به خاطر اتهام سوء مدیریت و تجاوز از اختیارات به بوگوتا سفر کرد.