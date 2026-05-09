پنتاگون نخستین مجموعه فایل های طبقه بندی شده در مورد بشقاب پرنده ها را به ترامپ پاسخ داد

پنتاگون نخستین مجموعه از فایل های طبقه بندی شده در مورد بشقاب پرنده ها را در پاسخ به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر کرد. این مجموعه شامل ۱۶১ فایل است و بیشتر آنها پی دی اف و به شکل بازگویی گزارش‌های تحقیقاتی و شهادت‌های شاهدان عینی از جمله شهادت‌هایی از فضانوردان ماموریت‌های فضایی آپولو هستند که برخی از آنها اشیای عجیبی نزدیک ماه دیده اند. همچنین چند محتوای تصویری شامل ۳۰ ویدئو در بین فایل ها وجود دارد که طیف وسیعی از اشیا پرنده ناشناخته و عجیب یا پدیده های غیر طبیعی را نشان می دهند.

در عوض، در متنی همراه ویدئوها آمده است: خوانندگان نباید هیچ بخشی از این توصیفات را به عنوان قضاوتی تحلیلی، نتیجه گیری تحقیقاتی یا تعیین امور واقعی در خصوص صحت رویداد یا ماهیت و اهمیت آن، تفسیر کنند. توسعه همچنین رویدادهای ناشناخته لزوما به معنای فضایی نیست. کارشناسان تاکید دارند انواع مختلفی از توضیحات مرتبط با زمین برای چنین مشاهداتی وجود دارد که شامل پهپادهای بسیار پیشرفته تا باگ های نرم افزاری و اختلالات ابزاری می شود





