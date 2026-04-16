پنتاگون: آماده ازسرگیری عملیات رزمی با قدرت تازه در صورت عدم توافق ایران

وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست، در نشستی خبری در پنتاگون اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در خاورمیانه آماده ازسرگیری عملیات رزمی با قدرتی مضاعف و اطلاعات بهتر هستند، در صورتی که ایران با توافق صلح موافقت نکند. او همچنین از ادامه محاصره دریایی ایران تا هر زمان لازم خبر داد و تهدید کرد در صورت عدم همکاری، زیرساختهای حیاتی ایران هدف قرار خواهند گرفت. مقامات نظامی آمریکا بر آمادگی کامل ارتش برای ازسرگیری درگیریها و اجرای محاصره دریایی تأکید کردند. این تحولات در حالی رخ میدهد که مذاکرات میان واشینگتن و تهران تاکنون بینتیجه بوده و آتشبس جاری به زودی پایان مییابد.
پنتاگون هشدار داد: ادامه مذاکرات ، یا مواجهه با حملات ویرانگر مقامات ارشد دفاعی ایالات متحده در روز پنجشنبه، ۲۷ فروردین، در یک نشست خبری در پنتاگون ، پیامی روشن و قاطع را به تهران ارسال کردند. وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه در حال آمادهسازی برای از سرگیری عملیات رزمی در صورتی هستند که ایران با یک توافق صلح موافقت نکند.
هگست با خطاب قرار دادن مقامات ارشد ایرانی، تأکید کرد: «ما در حال بارگذاری مجدد با قدرتی بیش از هر زمان دیگر و با اطلاعاتی بهتر هستیم. ما کاملاً آمادهایم و زیرساختهای حیاتیِ دوگانهکاربرد شما، ظرفیت باقیمانده تولید برق و صنعت انرژی شما را هدف قرار دادهایم. ترجیح میدهیم مجبور به انجام این کار نشویم.» وی با اشاره به فرصت پیش رو، افزود: «همانطور که مذاکرهکنندگان ما گفتهاند، شما میتوانید یک آینده شکوفا، یک پل طلایی را انتخاب کنید، و ما امیدواریم این کار را برای مردم ایران انجام دهید.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که دور اول مذاکرات میان واشینگتن و تهران در ۲۲ فروردین در اسلامآباد بدون دستیابی به توافق پایان یافت. پاکستان همچنان در تلاش است تا طرفین را برای برگزاری دور بعدی مذاکرات ترغیب کند. این وضعیت در سایه آتشبس اعلامشده بین ایران و آمریکا صورت میگیرد که تا شش روز دیگر ادامه خواهد داشت. در همین راستا، وزیر دفاع آمریکا بر محاصره دریایی ایران که از ۲۴ فروردین به دستور دونالد ترامپ آغاز شده است، تأکید کرد و اظهار داشت که ایالات متحده «تا هر زمانی که لازم باشد» این محاصره را ادامه خواهد داد. این اقدام شامل شناورهایی با هر ملیتی خواهد بود که قصد ورود و خروج به بنادر ایران را داشته باشند. هگست با صراحت هشدار داد: «اما اگر ایران انتخاب بدی داشته باشد، با محاصره و بمباران زیرساختها، برق و انرژی مواجه خواهد شد.» تحلیلگران به خبرگزاری رویترز گفتهاند که جنگ کنونی آمریکا و اسرائیل، بزرگترین اختلال در عرضه جهانی نفت و گاز را در تاریخ رقم زده است. با این حال، ایران قادر است توقف کامل صادرات نفت را تا حدود دو ماه تحمل کند، پیش از آنکه مجبور به کاهش تولید شود. هگست این محاصره را «راه مؤدبانهای» برای مدیریت وضعیت توصیف کرد و خطاب به رهبری ایران گفت که این رویکرد، مسیری قابل قبول برای حل و فصل تنشهاست. ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز در این نشست خبری به وضعیت آمادهباش ارتش آمریکا اشاره کرد و گفت: «میخواهم تأکید کنم که در طول این وقفه، ارتش ایالات متحده همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارد و در هر لحظه قادر به ازسرگیری عملیات گسترده رزمی است.» وی همچنین درباره عملیات محاصره دریایی ایران توضیح داد: «ما بهطور فعال هر کشتی با پرچم ایران یا هر کشتیای را که تلاش کند از نظر لجستیکی به ایران کمک کند، تعقیب خواهیم کرد.» کین افزود کشتیهایی که تلاش کنند محاصره را بشکنند، متوقف شده و به آنها هشدار داده خواهد شد: «اگر از این محاصره تبعیت نکنید، از زور استفاده خواهیم کرد.» او تأکید کرد که اجرای این اقدامات هم در آبهای سرزمینی ایران و هم در آبهای بینالمللی صورت خواهد گرفت و اعلام کرد که تاکنون هیچ شناوری نتوانسته از سد محاصره آمریکا عبور کند. دریاسالار برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، که مسئول نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است، نیز در این نشست خبری بیان کرد که واشینگتن از آتشبس برای تجدید تسلیحات و بازتنظیم استفاده میکند. وی گفت: «ما در حال تجدید تسلیح، بازآرایی و تنظیم مجدد تاکتیکها، فنون و رویههای خود هستیم. هیچ ارتشی در جهان مانند ما خود را تطبیق نمیدهد، و دقیقاً همین کاری است که اکنون در طول آتشبس انجام میدهیم.» جنگ آمریکا و اسرائیل و سپس آمریکا علیه ایران که از روز نهم اسفند آغاز شد، پیامدهای ویرانگری به همراه داشته است. این درگیریها به کشته شدن علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، و شماری از مقامهای سیاسی و فرماندهان نظامی ارشد ایران منجر شده است. همچنین، خسارتهای قابل توجهی به زیرساختهای نظامی و غیرنظامی ایران، از جمله کارخانههای فولاد و مراکز پتروشیمی، وارد آمده است. در مقابل، ایران نیز حملات موشکی و پهپادی گستردهای به اسرائیل و تعدادی از کشورهای خاورمیانه انجام داده و تنگه هرمز را مسدود کرده بود که این اقدامات نیز به نوبه خود اختلالاتی را در منطقه ایجاد کرده است
ایالات متحده ایران پنتاگون مذاکرات عملیات نظامی