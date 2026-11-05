پنتاگون در آستانه استیضاح: پیت هگست از حمله به ایران دفاع کرد

وزیر جنگ آمریکا پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان از حملات به ایران دفاع کرد. بررسی جزئیات استیضاح، افزایش تنش‌های دریایی و واکنش‌های کنگره به عملکرد پنتاگون.

پیت هگست ، وزیر جنگ ایالات متحده، در واکنش به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و افزایش فشارها برای برکناری‌اش، از سیاست‌های تهاجمی علیه حکومت ایران و عملکرد خود در پنتاگون دفاع کرد. او در ویدئویی نزدیک به شش دقیقه که در مقابل ساختمان پنتاگون ضبط شده، جنگ با ایران را تلاشی شجاعانه و تاریخی خواند و اعلام داشت آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. این موضع‌گیری در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید از هگست به عنوان وزیری با عملکردی فوق‌العاده حمایت کرد.

دفاع هگست و حمایت مستقیم ترامپ

دونالد ترامپ عصر پنج‌شنبه با اشاره به کاهش تعداد ژنرال‌ها در دوران ریاست هگست بر پنتاگون، مجدداً از اقدامات این وزیر دفاعی حمایت کرد. ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد که ترامپ با وجود دریافت شکایت‌هایی درباره عملکرد هگست، قصد دارد او را در سمت خود نگه دارد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اذعان کرد که پس از تسلط دموکرات‌ها بر سنا، دریافت رأی تأیید برای وزیر جنگ جایگزین دشوار خواهد بود. هم‌زمان با انتشار ویدئوی هگست، حساب رسمی کاخ سفید و شماری از منصوبان سیاسی پنتاگون کارزاری هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی با شعار "بایستید. بجنگید. از جمهوری دفاع کنید" به راه انداختند.

Also read برنامه‌های پنهان ترامپ برای اخراج ایرانیان و واکنش دادگاه

هگست در پیام ویدئویی خود تأکید کرد که عقب‌نشینی نخواهد کرد و منتقدانش در میان دموکرات‌ها و آنچه "دولت پنهان" نامید، را به تلاش برای تخریب شخصیت خود متهم کرد. او همچنین از کنگره خواست بودجه ارتش را در هفته‌های آینده تصویب کند، زیرا درخواست بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری وزارت جنگ با مخالفت‌هایی در میان قانون‌گذاران روبه‌رو شده است. این در حالی است که ترامپ و معاونش، جی‌دی ونس، نارضایتی رای‌دهندگان از جنگ را مستقیماً به شکست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه مرتبط دانسته‌اند.

طرح استیضاح و تقابل در کنگره

توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی و از مخالفان سرسخت جنگ، رهبری تلاش برای استیضاح پیت هگست را بر عهده دارد. بر اساس گزارش واشینگتن‌پست، رای‌گیری درباره این طرح ممکن است از هفته آینده برگزار شود. هگست در ویدئوی خود مسی را "نماینده‌ای ناراضی و شکست‌خورده" خواند و بندهای پیشنهادی استیضاح را ساختگی توصیف کرد. او همچنین جیسون کرو، نماینده دموکرات کلرادو، را متهم کرد که هگست پس از ناکامی در حمایت از نیروهای نظامی و آغاز جنگ‌های بی‌پایان تازه، برای حفظ سمت خود تلاش می‌کند.

آستین اسکات، نماینده جمهوری‌خواه جورجیا، در پاسخ بر اهمیت ائتلاف‌سازی تأکید کرد و گفت تصویب بودجه و لایحه سالانه سیاست دفاعی به حمایت هر دو حزب نیاز دارد. او گفت وظیفه وزیر جنگ ایجاد ائتلاف در داخل و خارج برای حفاظت از آمریکاست و افزود: "اگر او این کار را کرده بود، این جنگ تا حالا تمام شده بود." رهبران دموکرات نیز اعلام کرده‌اند که پس از به دست گرفتن قدرت در ژانویه، درباره عملکرد وزیر جنگ تحقیقاتی را آغاز خواهند کرد.

محورهای اصلی تحقیقات کنگره شامل جنگ با حکومت ایران، تایید حملات به افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر، برکناری فرماندهان نظامی و برچیدن برنامه‌های تنوع در وزارت جنگ است. واشینگتن‌پست یادآور شد که جنگی که از اسفند سال گذشته با حملات اسرائیل و آمریکا آغاز شد و منجر به بسته شدن تنگه هرمز از سوی حکومت ایران و افزایش قیمت بنزین شد، فشار هزینه‌های زندگی را به یکی از موضوعات اصلی انتخابات آمریکا تبدیل کرد. این موضوع اکنون به فشار سیاسی سنگینی بر پیت هگست نیز دامن زده است.

افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس

در گزارش مشورتی پنجم نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۵ آبان، مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد شمار حملات در تنگه هرمز از سه مورد در دوره گزارش‌دهی پیشین به چهار مورد رسیده است. هر چهار حادثه در فاصله حدود ۵۲ ساعت، از اول تا سوم نوامبر، در آب‌های مقابل سواحل مسندم عمان رخ داده‌اند. این ارزیابی، حملات، تلاش برای حمله و رصد کشتی‌های تجاری را به نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت داده و فعالیت‌های سپاه پاسداران را شامل حمله، تلاش برای حمله و ایجاد مزاحمت از طریق پرواز پهپادها دانسته است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در این ارزیابی اشاره کرد که این اقدامات نشان‌دهنده تلاش حکومت ایران برای حفظ حضور در مسیرهای حیاتی دریایی و ادامه فشار بر کشتیرانی تجاری است. در خلیج فارس نیز دو حمله طی دوره گزارش‌دهی ثبت شده و مجموع حملات گزارش‌شده در این منطقه از هفتم اکتبر، برابر با ۱۵ مهر، به هشت مورد رسیده است. یکی از این حوادث در بخش مرکزی خلیج فارس، در شمال قطر، رخ داده است.

تأثیر محاصره دریایی بر ترافیک کشتیرانی

تردد در تنگه هرمز پایین‌تر از سطح عادی مانده و عبور کشتی‌های تجاری از این تنگه در مقایسه با سطح مبنای سال ۲۰۲۵ به‌شدت کاهش یافته است. داده‌های مستقل رهگیری، شمار عبورهای روزانه را از اعداد تک‌رقمی تا محدوده پایین اعداد دورقمی نشان می‌دهد. در مقابل، بخش همکاری و راهنمایی نیروی دریایی آمریکا برای کشتیرانی، روزانه حدود ۳۱ عبور با کمک آمریکا را در دوره گزارش‌دهی ثبت کرده است که رقمی کمتر از میانگین روزانه ۳۴ عبور در فاصله ۲۴ تا ۳۰ اکتبر است.

طبق آمار اول نوامبر، برابر با ۱۰ آبان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در جریان اجرای محاصره، مسیر ۱۴۴ کشتی تجاری تغییر داده شده و چهار کشتی از حرکت بازمانده‌اند. نیروهای آمریکایی همچنین برای بررسی رعایت مقررات محاصره وارد دو کشتی شده‌اند. اگرچه در دریای عمان هیچ حمله یا اختلال تاییدشده‌ای در دوره گزارش‌دهی ثبت نشده، اما فعالیت نظامی به دلیل اجرای محاصره آمریکا همچنان بالاست و گزارش‌ها تأکید دارند که فعالیت کلی کشتیرانی تجاری با وجود عبورهای تحت کمک آمریکا، همچنان در سطح پایینی قرار دارد.