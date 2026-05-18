خانواده لبرتون این عکس از «تام»، اسیر جنگی شوروی را به امید یافتن نشانی از سرنوشت او نزد خود نگاه داشته بودندبیش از ۸۰ سال، هیچکس نمیدانست چه بر سر یک اسیر جنگی شوروی آمده است؛ مردی که از دست نازیها در جزایر مانش گریخت و بقیه جنگ جهانی دوم را در حالی سپری کرد که با کمک یک خانواده محلی از اشغالگران آلمانی پنهان شده بود. این سرباز که تنها با نام کوچک «باقیجان» یا به اختصار «تام» شناخته میشد، یکی از حدود دو هزار اسیر جنگی و کارگر اجباری شوروی بود که برای ساخت استحکامات نازیها به جزیره جرزی برده شد. پس از آزادسازی جزایر، تام و دیگر اسرای بازمانده به اتحاد جماهیر شوروی بازگردانده شدند؛ و با وجود اینکه او قول داده بود در تماس بماند، پس از بازگشت دیگر هیچ خبری از او نشد. این بیخبری ادامه داشت تا زمانی که تیمهای بیبیسی موفق شدند بازماندگان او را در آسیای مرکزی، در منطقهای بسیار دور از جرسی، در دورترین نقاط شرق ازبکستان پیدا کنند.
