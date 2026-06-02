سردار حسن مفخمی گزارش داد که با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم، باندی که در سرقت منازل، احشام، شالیکوبی‌ها و تجهیزات کشاورزی فعال بود، شناسایی شد. در عملیات اخیر ۱۳ نفر بازداشت شد و ۱۰ خودرو توقیف شد.

سردار حسن مفخمی، فرمانده کلانتری شهرستانی، در بیانیه‌ای که به سایت جنایی ارسال شد، جزئیات کارزار پلیس آگاهی در مواجهه با یک باند سرقت‌کار حرفه‌ای را بیان کرد.

این باند در چندین شهرستان از استان مازندران به سرقت گسترده از اقلام متنوعی از جمله منازل و خانه‌های ویلایی، شالیکوبی‌ها، تجهیزات کشاورزی، ادوات باغی و به طور ویژه‌تری از دام‌ها پرداخته بود. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از عملیات اطلاعاتی، فنی و میدانی که با به‌کارگیری روش‌های نوین کشف جرم صورت گرفت، کارآگاهان پلیس آگاهی توانستند اعضای این شبکه سرقتی را شناسایی و در یک عملیات ضربه‌ای، ۱۳ نفر از متهمان را دستگیر کنند.

این دستگیری‌ها پس از بررسی دقیق سرنخ‌های میدانی و تجزیه و تحلیل داده‌های الکترونیکی صورت گرفت. اعضای باند به ۳۰ مورد سرقت اعتراف کردند که شامل ۱۰ سرقت از منازل و ویلاها، ۱۳ سرقت از احشام، ۵ سرقت از شالیکوبی‌ها و ۱۰ سرقت از تجهیزات کشاورزی نظیر دستگاه‌های کف‌کش می‌شود. علاوه بر این، این افراد به ۴۰ سرقت از باغات و باغچه‌ها هم اعتراف کرده‌اند.

در برخی از سرقت‌های احشام، سارقان با وارد شدن به دامداری‌ها، دامداران را اسیر کرده و پس از سرقت دام‌ها، از محل فرار می‌کردند؛ عملی که حساسیت پرونده را دوچندان کرده بود. در ادامه اعلام شد که ۱۰ دستگاه خودروی مسدود شده و به‌عنوان وسایل نقلیه مورد استفاده در این سرقت‌ها توقیف گردیده است. برای تکمیل تحقیقات و روشن کردن ابعاد بیشتری از فعالیت این باند، ۲۰ نفر دیگر نیز به پلیس احضار شده‌اند.

سردار مفخمی با تأکید بر جدی بودن عزم نیروهای پلیس در مقابله با سارقان و برهم‌زنندگان نظم عمومی، از مردم درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، هرگونه مشکوک‌گری را از طریق سامانه ۱۱۰ به مقامات اطلاع دهند. این اقدام، ضمن افزایش حس مشارکت عمومی در مبارزه با جرم، نشان دهنده تقویت همکاری بین پلیس و شهروندان در حفظ امنیت و آرامش جامعه است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سرقت احشام پلیس آگاهی مازندران باند سرقتی امنیت عمومی

United States Latest News, United States Headlines