جانشین پلیس راه راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی، از افزایش حجم سفرهای پایان هفته و مدیریت بار ترافیکی، افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد، محدودیت‌های ترافیکی در جاده چالوس را اعلام کرد. محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس از ساعت 12:00 در روز جمعه 22 خردادماه اعمال خواهد شد. همچنین محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس در محور هراز اجرا خواهد شد. محدودیت تردد وسایل نقلیه از محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم به صورت یک‌طرفه از ساعت 17:00 تا 20:00 در محور فشم اعمال خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای چالوس، هراز و فشم همزمان خبر داد. سرهنگ سیاوش محبی ، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از افزایش حجم سفرهای پایان هفته و مدیریت بار ترافیکی ، افزایش ایمنی و روان‌سازی تردد ، محدودیت‌های ترافیکی در جاده چالوس را اعلام کرد.

محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس از ساعت 12:00 در روز جمعه 22 خردادماه اعمال خواهد شد. همچنین محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس در محور هراز اجرا خواهد شد. محدودیت تردد وسایل نقلیه از محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم به صورت یک‌طرفه از ساعت 17:00 تا 20:00 در محور فشم اعمال خواهد شد.

رانندگان باید پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از منابع رسمی پلیس راهور دریافت کرده و با رعایت قوانین و مقررات، در تأمین ایمنی و روان‌سازی ترددها همکاری کنند





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