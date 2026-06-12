رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا از ایجاد کارگروههای ویژه برای رصد فعالیتهای مجرمانه پدیده شرط بندی و قمار مرتبط با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ خبر داد.
رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا از ایجاد کارگروههای ویژه عملیاتی برای رصد فعالیتهای مجرمانه پدیده شرط بندی و قمار مرتبط با مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ خبر داد.
سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا فراجا گفت که این کارگروهها برای رصد و مبارزه با پدیده شرط بندی قمار مرتبط با مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ زیر نظر خواهند داشت. وی افزود که با استناد به قانون کشور مبنی بر مجرمانه بودن هرگونه فعالیت در خصوص ایجاد سایت کانال و یا هر بستری به منظور شرط بندی و قمار پیش بینی نتیجه مسابقات، پلیس فتا رصد این فعالیتهای مجرمانه را با دقت زیر نظر خواهد داشت.
سرهنگ پاشایی با تجزیه و تحلیل پروندههای قضایی مرتبط با شرط بندی و پیش بینی مسابقات ورزشی، کلاهبرداری از متقاضیان این حوزه را با توجه به مقاصد فریبکارانه مجرمان سایبری در پدیده شرط بندی و قمار پیش بینی نتیجه مسابقات ورزشی محتمل دانست. وی اظهار کرد که در ادوار گذشته نیز پروندههای زیادی مرتبط با این موضوع به پلیس،فتا سراسر کشور ارجاع و افراد زیادی به علت عدم توجه به هشدارهای سایبری پلیس فتا و وعدههای دروغین و فریبکارانه گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار متضرر و بخشی از دارایی خود را از دست دادهاند
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