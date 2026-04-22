پلیس گردشگری وان به صورت شبانهروزی در مراکز گردشگری این استان خدمترسانی میکند تا امنیت گردشگران داخلی و خارجی را تامین کند. این شهر با تاریخی غنی و جاذبههای طبیعی فراوان، مقصدی محبوب برای گردشگران است.
استان وان ، نگینی درخشان در شرق ترکیه ، همواره به عن وان یکی از مقاصد اصلی گردشگری این کشور شناخته شده است. این شهر با تاریخی کهن و ریشه در تمدن اورارتو دارد، نه تنها از نظر تاریخی و فرهنگی غنی است، بلکه از نظر طبیعی نیز با داشتن دریاچه وان ، سواحل زیبا، قلعههای باستانی، کلیساها و مناظر چشمنواز، هر ساله پذیرای سیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی است.
اهمیت گردشگری در این منطقه به حدی است که استانداری وان حدود دو سال پیش، تیمی تخصصی از پلیس گردشگری را با هدف تامین امنیت و ارائه خدمات به گردشگران تشکیل داد. این تیم پنج نفره، به صورت شبانهروزی در مراکز گردشگری شهر حضور داشته و با گشتزنی مداوم در اماکن تاریخی، تفرجگاهها و سواحل دریاچه وان، تلاش میکنند تا محیطی امن و آرام را برای بازدیدکنندگان فراهم کنند.
علاوه بر تامین امنیت، این پلیسها در حل مشکلات مربوط به اقامت، حمل و نقل و سایر نیازهای گردشگران نیز یاریرسان هستند. تسلط اعضای تیم به زبانهای انگلیسی، فارسی و کردی، امکان برقراری ارتباط موثر با گردشگران مختلف را فراهم کرده و به آنها در رفع ابهامات و دریافت اطلاعات مورد نیاز کمک میکند. همکاری نزدیک پلیس گردشگری با سایر واحدهای پلیس، تضمینکننده پاسخگویی سریع و کارآمد به هرگونه مشکل احتمالی است.
سویلای اولودیل، یکی از ماموران پلیس گردشگری وان، در این خصوص میگوید: ما به عنوان پلیس گردشگری، وظیفه داریم تا امنیت جانی و مالی گردشگران را در تمام نقاط گردشگری شهر تضمین کنیم. ما به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته در خدمت گردشگران هستیم و تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا سفر آنها به وان، تجربهای امن، لذتبخش و خاطرهانگیز باشد.
اولودیل با اشاره به ظرفیتهای بالای گردشگری وان، از جمله طبیعتگردی و گردشگری زمستانی، بر اهمیت توسعه این صنعت در منطقه تاکید میکند و معتقد است که با تداوم فضای امن و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، میتوان تعداد گردشگران را به طور چشمگیری افزایش داد. او همچنین از آمادگی پلیس گردشگری برای ارائه خدمات راهنمایی، ترجمه و هماهنگی با سایر نهادها برای رفع مشکلات احتمالی گردشگران خبر داد.
این اقدامات نشاندهنده تعهد جدی دولت ترکیه به توسعه صنعت گردشگری و ایجاد محیطی امن و دلپذیر برای بازدیدکنندگان است. وان، با داشتن سواحل دارای پرچم آبی، نشاندهنده رعایت استانداردهای بالای بهداشتی و ایمنی است که این موضوع نیز به جذب گردشگران بیشتر کمک میکند. پلیس گردشگری وان، با ارائه خدمات تخصصی و با کیفیت، نقش مهمی در حفظ این جایگاه ایفا میکند.
این تیم با درک اهمیت گردشگری در اقتصاد محلی، تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح رضایت گردشگران و ترویج تصویر مثبت وان در سطح بینالمللی به کار میگیرد. هدف نهایی، تبدیل وان به یکی از امنترین و محبوبترین مقاصد گردشگری در منطقه است. این رویکرد، نه تنها به افزایش تعداد گردشگران کمک میکند، بلکه به رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز منجر میشود.
پلیس گردشگری وان، با بهرهگیری از دانش و تجربه خود، در حال ایجاد یک سیستم جامع و کارآمد برای مدیریت امنیت و ارائه خدمات به گردشگران است. این سیستم شامل آموزش مداوم ماموران، استفاده از فناوریهای نوین و همکاری نزدیک با سایر نهادهای مرتبط است. با اجرای این برنامهها، پلیس گردشگری وان امیدوار است تا بتواند نقش خود را به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه گردشگری این منطقه به طور کامل ایفا کند.
این تلاشها، نشاندهنده تعهد دولت ترکیه به حفظ میراث فرهنگی و طبیعی کشور و ارائه بهترین خدمات به گردشگران است
