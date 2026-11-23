پلیس آلمان اعلام کرد صدها مدرسه با ایمیل‌های تهدیدآمیز مشابه روبه‌رو شده‌اند، اما این تهدیدها را جدی نمی‌داند و از مدارس خواسته ساختمان‌ها را تخلیه نکنند.

پلیس آلمان روز دوشنبه دوم آذر اعلام کرد که صدها مدرسه در سراسر این کشور با ایمیل‌هایی تهدیدآمیز به بمب‌گذاری مواجه شده‌اند. بر اساس این اعلام، بیشتر این ایمیل‌ها متن یکسانی دارند و نویسندگان ناشناس در آن‌ها ادعا کرده‌اند که مواد منفجره‌ای در ساختمان مدارس کار گذاشته‌اند.

پلیس جنایی ایالت راینلند-فالتس در غرب آلمان، که مسئول اعلام این خبر بود، گفت نویسندگان این ایمیل‌ها هنوز شناسایی نشده‌اند. آنان تهدید کرده‌اند که این ساختمان‌ها را منفجر خواهند کرد. با این حال، پلیس آلمان این تهدیدهای اخیر را جدی نمی‌داند و به مدارس توصیه کرده است ساختمان‌ها را تخلیه نکنند و به فعالیت عادی خود ادامه دهند.

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گستره ایمیل‌های تهدیدآمیز به مدارس آلمان

تنها در ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب‌غرب آلمان، بیش از ۴۵۰ مدرسه این ایمیل‌های تهدیدآمیز را دریافت کرده‌اند. این آمار بر اساس اعلام فرماندهی پلیس فرایبورگ منتشر شده و نشان می‌دهد که دامنه این پیام‌ها فراتر از یک منطقه محدود است.

سخنگوی پلیس در شهر ارفورت در شرق آلمان نیز گفت که گشت‌های پلیس به مدارس اعزام شده‌اند. این اقدام با هدف افزایش حضور نیروهای امنیتی در محیط مدارس و پاسخ به نگرانی خانواده‌ها و کادر آموزشی انجام شده است.

این تهدیدها پس از آن صورت می‌گیرد که اوایل ماه نوامبر، ایمیل‌های تهدیدآمیز ساختگی برای هزاران مدرسه در سراسر ایتالیا، ایرلند شمالی و اسکاتلند ارسال شد. در آن موارد نیز، بی‌آنکه هیچ ماده منفجره‌ای کشف شود، مدارس با پیام‌های مشابهی روبه‌رو شدند.

موضع پلیس و وزارت کشور درباره تهدیدها

پلیس آلمان تهدیدهای اخیر را جدی نمی‌داند و از مدارس خواسته است به فعالیت عادی خود ادامه دهند. این موضع در حالی اعلام شده که تا این مرحله، هیچ ماده منفجره‌ای در ساختمان مدارس پیدا نشده است.

سخنگوی وزارت کشور و وزارت آموزش ایالتی در شهر هانوفر گفت که به طور کلی از مدارس خواسته شده است در صورت تهدید شدن، فوراً با پلیس تماس بگیرند. همچنین از آنان خواسته شده که گزارش رسمی ثبت کنند تا پیگیری قانونی این پرونده‌ها ممکن شود.

با توجه به اینکه نویسندگان این ایمیل‌ها هنوز ناشناس هستند، ثبت گزارش رسمی برای پلیس اهمیت زیادی دارد. مدارسی که پیام تهدیدآمیز دریافت می‌کنند، باید مسیر اعلام‌شده را دنبال کنند و از تخلیه بی‌دلیل ساختمان خودداری کنند، مگر اینکه پلیس دستور دیگری صادر کند.

پروازها و نتیجه بررسی‌های تخصصی

اوایل ماه نوامبر نیز ده‌ها پرواز در بخش‌های وسیعی از اروپا تحت تأثیر تهدیدهای مرموز بمب‌گذاری قرار گرفتند و برخی از آن‌ها تغییر مسیر دادند. این موارد نشان می‌دهد که تهدیدهای امنیتی مشابه، فراتر از مدارس آلمان، بخش‌های مختلف زندگی عمومی را در اروپا درگیر کرده است.

پس از بررسی‌های تخصصی، در هیچ‌یک از این موارد ماده منفجره‌ای پیدا نشد. این سابقه نشان می‌دهد که تهدیدهای مشابه تاکنون بدون کشف مواد منفجره بوده‌اند، هرچند پلیس همچنان هویت نویسندگان این پیام‌ها را مشخص نکرده است.