پلیس با عملیات هوشمندانه، عضو باند قاچاق انسان را دستگیر کرد

پلیس با عملیات هوشمندانه و قرار صوری، یکی از اعضای باند قاچاق انسان را دستگیر کرد که افغانهای غیرمجاز را در یک سوله مخفی نگه میداشتند و برای آزادی آنها تا ۴۰۰ میلیون تومان مطالبه میکردند. متهم پس از بازجوییهای فنی و تخصصی به عضویت در این شبکه مجرمانه اعتراف کرد. در این عملیات، ۸ تبعه افغان که در یک چاه عمیق زیرزمینی نگهداری میشدند، نجات یافتند.
به گزارش سایت جنایی، متهم پس از انکار اولیه به تمام جزئیات این شبکه مجرمانه و دلیل گروگانگیری مسافران غیرمجاز اعتراف کرد. ماجرای تحقیقات این پرونده چند روز پیش، زمانی آغاز شد که زنی تبعه کشور افغانستان با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن ناگهانی همسرش خبر داد.
او در تشریح ماجرا گفت: همسرم به صورت غیرمجاز از افغانستان وارد ایران شده بود، در حالی که منتظرش بودم چند روزی است که هیچ خبری از او نداشتم تا اینکه ناگهان فردی ناشناس تماس گرفت و تهدید کرد که اگر ۴۰۰ میلیون تومان واریز نکنم، شوهرم را آزاد نمیکند. در پی طرح این شکایت با دستور مقام قضایی، ماموران پلیس با آموزش زن افغان، نحوه قرار ملاقات و تحویل پول را هماهنگ کردند.
پس از آن در یک عملیات دقیق، وقتی یک جوان در یکی از پارکهای تهران برای تحویل پول حاضر شده بود، نیروهای پلیس بلافاصله فردی را که برای گرفتن پول سراغش رفته بود دستگیر کردند. متهم ابتدا هرگونه ارتباط با گروگانگیری را انکار کرد، اما پس از بازجوییهای فنی و تخصصی به عضویت در یک باند قاچاق انسان اعتراف کرد. متهم جوان که ایرانی است، اعتراف کرد در یک گاراژ در منطقه نازیآباد کار میکند.
پسر جوان در اعترافات خود گفت: مدتی پیش با یک قاچاقچی انسان آشنا شدم. آنها افغانهای غیرمجاز را از مرز وارد میکردند و در یک سوله مخفی در اطراف تهران نگهداری میکردند. افراد فقط زمانی که مبلغ توافقشده را پرداخت میکردند، آزاد میشدند و به کارهای مختلف فرستاده میشدند. اما کسانی که پول (۴۰۰ میلیون تومان) را پرداخت نمیکردند، در یک چاه عمیق زیرزمینی به عمق هفت، هشت یا حتی ۱۰ متر زندانی میشدند.
این متهم در مورد همسر شاکی گفت: چند روز پیش تعدادی از این افراد را که پول پرداخت نکرده بودند را به آن چاه منتقل کرده بودیم. مثل همیشه با خانوادههایشان تماس میگرفتیم و تهدید به مرگ میکردیم تا پول را واریز کنند. با اعترافات متهم، مأموران پلیس سریع به محل سوله رفتند و یک چاه بزرگ را کشف کردند که دهانه آن با ورقهای آهنی پوشیده شده بود.
در داخل چاه مرگبار، ۸ تبعه افغان در شرایط بسیار نامناسب و اسارتبار نگهداری میشدند که بلافاصله نجات یافتند. پس از تحقیقات اولیه، دستور رد مرز و بازگردانده شدن گروگان نجاتیافته به کشور خودشان را صادر شد و آنها به کشورشان بازگردانده شدند. در حال حاضر پلیس تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای باند قاچاق انسان و قاچاقچیان اصلی همچنان ادامه دارد.
این پرونده نشان میدهد که شبکههای قاچاق انسان با روشهای وحشیانه و غیرانسانی، افراد را به عنوان گروگان میگیرند و با تهدید و فشار، خانوادههای آنها را مجبور به پرداخت پولهای هنگفت میکنند. این نوع جرایم نه تنها حقوق بشر را نقض میکند، بلکه امنیت اجتماعی را نیز به خطر میاندازد. پلیس با تلاشهای مستمر خود سعی دارد تا این شبکههای مجرمانه را شناسایی و از بین ببرد تا از وقوع چنین جرایم در جامعه جلوگیری شود.
با توجه به افزایش این نوع جرایم، لازم است که جامعه نیز با افزایش آگاهی و همکاری با نیروهای امنیتی، به مبارزه با این نوع قاچاقیها کمک کند. همچنین، دولت باید با تشدید قوانین و مجازاتهای سختتر، زمینه را برای فعالیت این شبکهها محدود کند. این پرونده همچنین نشان میدهد که قاچاق انسان یک مشکل جهانی است و نیاز به همکاری بینالمللی برای مقابله با آن وجود دارد.
ایران نیز باید با همکاری کشورهای همسایه و سازمانهای بینالمللی، به مبارزه با این نوع جرایم بپردازد
