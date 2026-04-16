پلیس لندن تحقیقات گسترده‌ای را در خصوص ادعای یک گروه اسلام‌گرای مرتبط با ایران مبنی بر مسئولیت سه حمله در شمال لندن آغاز کرده است. این در حالی است که سه نفر در ارتباط با حمله نافرجام به دفتر یک سازمان رسانه‌ای فارسی‌زبان بازداشت شده‌اند. این حملات شامل تلاش برای به آتش کشیدن دفتر رسانه‌ای، حمله به یک کنیسه و حمله به آمبولانس‌های خیریه یهودی است.

پلیس لندن در حال حاضر درگیر تحقیقاتی پیچیده پیرامون ادعای یک گروه اسلام‌گرا ی ناشناس است که خود را «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» نامیده و مسئولیت سه حمله اخیر در شمال لندن را بر عهده گرفته است. این ادعا که هنوز به طور مستقل تأیید نشده، از طریق انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و نگرانی‌های جدی را در میان مقامات امنیتی و جامعه محلی برانگیخته است.

این وقایع همزمان با بازداشت سه نفر در ارتباط با تلاش برای به آتش کشیدن دفتر یک سازمان رسانه‌ای فارسی‌زبان در روز چهارشنبه رخ داده است. این حمله به دفتر «ولانت مدیا» تنها یکی از سلسله حوادث امنیتی در شمال لندن بوده و پلیس در حال بررسی ارتباط احتمالی آن با دو حمله دیگر است: حمله به یک کنیسه در فینچلی و همچنین حمله آتش‌افروزانه ماه گذشته به چهار آمبولانس متعلق به یک خیریه یهودی در منطقه گولدرز گرین.

بر اساس گزارش پلیس متروپولیتن، حدود ساعت ۲۰:۳۰ به وقت بریتانیا در روز چهارشنبه، مواد مشتعل به سمت ساختمان «ولانت مدیا» پرتاب شد. خوشبختانه این مواد در پارکینگ فرود آمد و بلافاصله توسط نیروهای امنیتی خاموش شد و از وقوع یک فاجعه بزرگ جلوگیری گردید. در پی این حادثه، مأموران پلیس به تعقیب یک خودروی سیاه پرداختند که در نهایت منجر به دستگیری یک پسر ۱۶ ساله و دو مرد ۱۹ و ۲۱ ساله در خیابان بالاردس لین شد. این سه نفر به ظن تلاش برای آتش‌سوزی عمدی و به خطر انداختن جان دیگران بازداشت شده‌اند.

با این حال، پلیس تأکید کرده است که این حادثه در حال حاضر به عنوان اقدام تروریستی تلقی نمی‌شود و گمان نمی‌رود که ارتباط مستقیمی با سایر حملات آتش‌سوزی اخیر در شمال لندن داشته باشد. خودروی سیاه که پس از حادثه از محل دور شده بود، توسط پلیس شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت تا سرانجام در خیابان بالاردس لین دچار حادثه و سرنشینان آن دستگیر شدند. به عنوان یک اقدام احتیاطی، تعدادی از ساختمان‌های مجاور محل حادثه تخلیه شدند، اما پس از اطمینان پلیس از عدم وجود خطر گسترده برای عموم، این ساختمان‌ها به سرعت بازگشایی شدند.

ویکی ایوانز، معاون دستیار کمیسر و هماهنگ‌کننده ارشد ملی در حوزه مبارزه با تروریسم، اعلام کرد که پلیس از فعالیت‌های این گروه، حوادث مشابه در سراسر اروپا و ادعاهای مطرح شده در کانال‌های مختلف آگاه است. وی تأکید کرد که ادعای این گروه یکی از مسیرهای متعدد تحقیقات پلیس بوده و تحقیقات در مورد سایر احتمالات نیز همچنان ادامه دارد. پلیس در این مرحله تمام احتمالات را باز نگه داشته است.

مت جیوکس، معاون کمیسر پلیس، نیز در این خصوص اظهار داشت که با وجود اینکه هیچ‌یک از این حوادث هنوز به عنوان اقدام تروریستی اعلام نشده‌اند، مأموران در مورد انگیزه‌های پشت این حملات، همه احتمالات را در نظر می‌گیرند. وی با اشاره به ماهیت مکان‌های هدف قرار گرفته و شباهت‌های میان این جرائم، اعلام کرد که واحد مبارزه با تروریسم هدایت تحقیقات را بر عهده گرفته و مأموران پلیس متروپولیتن نیز از این واحد پشتیبانی می‌کنند. جیوکس به صراحت بیان داشت که پلیس با جرائم ناشی از نفرت نژادی و یهودستیزی برخورد قاطع خواهد کرد و در صورتی که افراد با انگیزه چنین نفرت‌پراکنی‌هایی دست به عمل بزنند، با پیامدهای قانونی سنگینی مواجه خواهند شد. وی همچنین هشدار داد که کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند با انجام جرم برای دیگران به سرعت پول کسب کنند، در اشتباه هستند و با پیگرد قانونی و مجازات روبرو خواهند شد.

مقامات امنیتی بریتانیا تأکید دارند که در صورت وجود هرگونه ارتباط بین این حملات و دولت‌ها یا سازمان‌های خارجی، با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines