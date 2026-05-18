پلیس استانبول سه مظنون را به قتل یک زن ایرانی که با «قلاده سگش خفه و بعد مثله شده» بازداشت کرد

به گزارش رسانههای ترکیه، پلیس استانبول یک مرد را به ظن قتل فجیع یک زن ایرانی به نام فرخنده قائم مقامی، شناسایی و بازداشت کرده است. بنابر گزارشها، دو مظنون دیگر هم به ظن همکاری در این قتل بازداشت شدهاند. نشریه حریت ترکیه روز یکشنبه ۱۷ مه / ۲۷ اردیبهشت ضمن انتشار این خبر نوشت: «جسد تکهتکهشده فرخنده قائممقامی، شهروند ایرانی که در استانبول ناپدید شده بود، در شهر کرشهیر پیدا شد. بر اساس تحقیقات، مشخص شد فرخنده قائممقامی پس از مشاجره با (مرد مظنون)، با قلاده سگ خودش خفه شده و سپس جسد او داخل یک خودرو تکهتکه و در زمینی در منطقه موجورِ کرشهیر دفن شده است.
