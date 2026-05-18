پلیس استانبول سه مظنون را به قتل یک زن ایرانی که با «قلاده سگش خفه و بعد مثله شده» بازداشت کرد

زمان مطالعه: ۱ دقیقه به گزارش رسانه‌های ترکیه، پلیس استانبول یک مرد را به ظن قتل فجیع یک زن ایرانی به نام فرخنده قائم مقامی، شناسایی و بازداشت کرده است.

بنابر گزارش‌ها، دو مظنون دیگر هم به ظن همکاری در این قتل بازداشت شده‌اند. نشریه حریت ترکیه روز یکشنبه ۱۷ مه / ۲۷ اردیبهشت ضمن انتشار این خبر نوشت: «جسد تکه‌تکه‌شده فرخنده قائم‌مقامی، شهروند ایرانی که در استانبول ناپدید شده بود، در شهر کرشهیر پیدا شد.

بر اساس تحقیقات، مشخص شد فرخنده قائم‌مقامی پس از مشاجره با (مرد مظنون)، با قلاده سگ خودش خفه شده و سپس جسد او داخل یک خودرو تکه‌تکه و در زمینی در منطقه موجورِ کرشهیر دفن شده است. » آن طور که رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند فرخنده قائم مقامی - ۶۸ ساله - با مظنون به قتل آشنا بوده و در روز حادثه به اتفاق او برای غذا خوردن بیرون رفته بودند.

حریت نوشته مرد بازداشت شده در بازجویی پلیس اعتراف کرده است که پس از مشاجره‌ای که در آخرین دیدارشان داخل خودرو رخ داد، «فرخنده قائم‌مقامی را با بند قلاده سگ او خفه کرده است». حریت نوشته: «مظنون گفته جسد را روی صندلی عقب خودرو قرار داده، سپس داخل همان خودرو آن را تکه‌تکه کرده و اعضای بدن را داخل کیسه‌ها گذاشته است. به گفته او، جسد به مدت دو روز در خودرو همراهش بوده است.

» دو نفر دیگر هم در همین رابطه بازداشت شده و پلیس استانبول گفته شواهدی دارد که این سه مظنون را مرتبط با هم در قتل خانم قائم مقامی معرفی می‌کند





