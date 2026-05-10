پلتفرم آپارات با صدور حکم جدید دادگاه، به پرداخت ۳.۶ همت خسارت محکوم شد

پلتفرم آپارات با انتشار بیانیهای از صدور حکم جدید دادگاه بهخاطر شکایت صداوسیما خبر داد. رأیی که بر اساس آن مدیرعامل این شرکت به پرداخت حدود ۳.۶ همت خسارت محکوم شده است. این پرونده به انتشار محتوای بارگذاریشده توسط کاربری در کانال «نفیسه جون» در بستر این پلتفرم مرتبط است. دادگاه در این رأی مسئولیت محتوای منتشرشده در آپارات توسط کاربران را متوجه پلتفرم و مدیرعامل آن دانسته است. همچنین، گزارش، آپارات ۶ سال پیش سامانهای مشابه Content ID یوتیوب برای مدیریت حقوق محتوایی راهاندازی کرده و بارها از صداوسیما خواسته از این سازوکار برای حفاظت از محتوای خود استفاده کند اما این پیشنهاد مورد پذیرش صداوسیما قرار نگرفته است.
پلتفرم آپارات با انتشار بیانیهای از صدور حکم جدید دادگاه بهخاطر شکایت صداوسیما خبر داد. رأیی که بر اساس آن مدیرعامل این شرکت به پرداخت حدود ۳.۶ همت خسارت محکوم شده است.
این پرونده به انتشار محتوای بارگذاریشده توسط کاربری در کانال «نفیسه جون» در بستر این پلتفرم مرتبط است. دادگاه در این رأی مسئولیت محتوای منتشرشده در آپارات توسط کاربران را متوجه پلتفرم و مدیرعامل آن دانسته است.
آپارات همچنین با اشاره به سابقه این اختلافات اعلام کرده است طی ۱۱ سال گذشته با ۲۶ پرونده و شکایت از سوی صداوسیما مواجه بوده اگرچه در پروندهای مشابه رأی کیفری صادرشده علیه مدیرعامل آن در دیوان عالی کشور و در فرآیند ماده ۴۷۷ نقض و منجر به برائت شده بود اما با طرح شکایت جدید و استناد به محتوای متفاوت، رسیدگی مجدد انجام و رأی تازه و بیسابقهای صادر شده است. بنابراین گزارش، آپارات ۶ سال پیش سامانهای مشابه Content ID یوتیوب برای مدیریت حقوق محتوایی راهاندازی کرده و بارها از صداوسیما خواسته از این سازوکار برای حفاظت از محتوای خود استفاده کند اما این پیشنهاد مورد پذیرش صداوسیما قرار نگرفته است.
در بیانیه آپارات در این زمینه آمده است: «صداوسیما هیچگاه حاضر به پذیرش این مسیر حرفهای و فنی نشد و ترجیح داد بهجای استفاده از ابزارهای استاندارد جهانی حفاظت از محتوا مسیر پروندهسازی و فشار قضایی علیه آپارات را ادامه دهد؛ مسیری که امروز به صدور حکمی کمسابقه علیه بزرگترین پلتفرم اشتراک ویدیوی ایران منتهی شده است. نگرانی ما صرفاً یک اختلاف حقوقی یا مالی نیست.
نگرانی اصلی آن است که برخی جریانها و اشخاص در صداوسیما بهجای پذیرش زیست طبیعی رسانههای جدید و پلتفرمهای مستقل همچنان در پی حذف، تضعیف و خاموش کردن صداهای دیگر هستند؛ رویکردی که در نهایت نه به تقویت رسانههای داخلی بلکه به کوچ بیشتر مخاطبان به سمت رسانههای خارجی منجر خواهد شد
پلتفرم آپارات صداوسیما حکم جدید دادگاه مدیرعامل ۳.۶ همت خسارت پرونده کانال «نفیسه جون» مدیریت حقوق محتوایی صدور رأی کیفری علیه مدیرعامل دیوان عالی کشور ماده ۴۷۷ نقض صدور رأی تازه و بیسابقهای صداهای دیگر صداهای دیگر خاموش کردن صداهای دیگر حذف، تضعیف کردن صداهای دیگر تقویت رسانههای داخلی صداهای دیگر کوچ بیشتر مخاطبان به سمت رسانههای
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
وزارت دفاع ترکیه: در پاسخ به حمله گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ به منطقه پایگاه دابق 26 تروریست از پای درآمدندitemprop=description content= - Anadolu Ajansı
Read more »
نرگس محمدی فعال مدنی ایرانی به خاطر فعالیتهایش در زمینه حقوق زنان، جایزه صلح نوبل 2023 را دریافت کردitemprop=description content= - Anadolu Ajansı
Read more »
فیدان در گفتوگوی تلفنی با بلینکن: عملیات ضد تروریسم ترکیه در عراق و سوریه قاطعانه ادامه مییابدitemprop=description content= - Anadolu Ajansı
Read more »
ارتش اسرائیل از حمله به نوار غزه خبر دادitemprop=description content= - Anadolu Ajansı
Read more »
اردوغان: در برابر کسانی که سعی میکنند با استفاده از گروههای تروریستی ما را تحت فشار قرار دهند، کوتاه نمیآییمitemprop=description content= - Anadolu Ajansı
Read more »
ارتش اسرائیل از آغاز حمله به نوار غزه با دهها هواپیمای جنگی خبر دادitemprop=description content= - Anadolu Ajansı
Read more »