پشت پردهٔ قتل دو زن با هدف سرقت طلا؛ اعترافات نفیس متهمان در دادگاه تهران

مطالعه‌ای از جزئیات تکانه‌انگیز قتل دو زن در قلعه حسن‌خان که پس از سرقت جواهرات به قتل رسیده‌اند؛ اعترافات متهمان، زنجیرهٔ تحقیقات پلیس و درخواست قصاص خانواده‌های مقتولان

در دادگاهی که دو مرد متهم به قتل دو زن به‌دلیل سرقت جواهرات خود را در حضور قاضی و کنار وکیلان دفاعی معرفی کردند، جزئیات دردناک و تکان‌دهنده‌ای از این جنایات فاش شد.

این دو متهم که یکی به صورت حضوری و دیگری به‌صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند، اعتراف کردند که در منطقه قلعه حسن‌خان به‌خصوص در مقابل پاساژ میلاد، زنان را به‌عنوان مسافر سوار می‑کردند و پس از سرقت طلاهایشان، به‌سرعت به قتل می‌رساندند. یکی از مقتولان، میترا که دو سال پیش به‌عنوان یک زن میانسال گم‌شده به‌پلیس گزارش شد، پس از یک روز پیدا شد؛ جسد او با یک شلیک به سر در جاده‌ای دور از منزل پیدا شد و تنها جواهراتی که به‌همراهش بود، سرقت شد.

پس از این حادثه، خانواده دیگری که مادرشان به‌عنوان مسافر در همان مسیر ناپدید شده بود، به مقامات اطلاع دادند و پلیس متوجه شد که الگوهای مشابهی بین دو قتل وجود دارد؛ هر دو زن در همان نقطه گم شده، با گلوله کشته شده و تنها چیز سرقت شده، جواهرات آن‌ها بود. بررسی‌های دقیق پلیس با استفاده از ردپای دیجیتالی و ترافیک دوربین‌های مداربسته، منجر به شناسایی مردی شد که هر دو زن را به‌صورت مخفی به ماشین خود سوار کرده بود.

این فرد، که با همکاری فرد دیگری به نام فرهاد، متهم به قتل دو فقره شد. در دادگاه، متهم اصلی که پیش‌زمینه‌ای از زندگی پرمشقت و مشکلات مالی داشته و پیش از این به‌عنوان کارشناس بیمه به‌مدت ۱۶ سال فعالیت می‌کرد، بیان کرد که به‌دلیل بدهی‌های سنگین و فشارهای خانوادگی، به سرقت و سپس قتل متوسل شد. او توضیح داد که ابتدا با فرهاد، داماد خاله‌اش که اهل پاوه بود، تماس گرفت و برای انجام سرقت برنامه‌ریزی کرد.

پس از سوار کردن هر زن، در نقطه‌ای نزدیک به پاساژ میلاد به‌سرشان شلیک می‌کرد و جواهرات را با سیم‌چین جدا می‌کرد، سپس جسد را از خودرو خارج می‌نمود و در مناطق مختلف (جاده ساوه و شهریار) رها می‌کرد. پس از این کارها، طلاها را به‌یک طلافروشی در تجریش می‌برد که پس از بررسی متوجه شدند این جواهرات تقلبی هستند؛ اما متهم تنها پس از تحویل طلاها و دریافت دلار، متوجه واقعیت شد.

او همچنین ادعا کرد که فرهاد پس از این حوادث به‌هیچ‌وجه از ایران نرفته و به‌عراق رفته بود؛ اما پس از بازگشت او، با تهدیدهای تلفنی سعی در کنترل او داشت. در آخرین جلسه دادگاه، متهم به‌صراحت قبول کرد که خود مرتکب قتل‌ها بوده و فرهاد نقش همدست نداشته، بلکه او را تحت فشار و تهدید قرارداده بود. برادران و فرزندان مقتولان در جلسه دادگاه درخواست قصاص کردند و عمیق‌ترین ناراحتی و خشم خود را ابراز نمودند.

این پرونده در شعبه۲ دادگاه کیفری استان تهران به‌مرحلهٔ بررسی مستندات و صدور کیفرخواست رسیده است





