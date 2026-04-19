وال استریت ژورنال افشا کرد که در مقطع حساسی از جنگ، مشاوران ارشد دونالد ترامپ با هدف جلوگیری از واکنشهای احساسی و بیثباتکننده، او را از جلسات لحظهبهلحظه در اتاق جنگ دور نگه داشته و اطلاعات را به صورت گزینشی به وی منتقل میکردند. این گزارش به تناقضات رفتاری ترامپ، ترس او از تکرار بحران گروگانگیری سال ۱۹۷۹ و سردرگمی متحدان بینالمللی پرداخته است.
وال استریت ژورنال در گزارشی افشاگرانه به یکی از حساسترین مقاطع جنگ اشاره کرده است؛ زمانی که یک جنگنده آمریکایی در حریم هوایی ایران سرنگون شد و عملیات نجات خلبانان در جریان بود. در این شرایط بحرانی، دستیاران ارشد دونالد ترامپ ، رئیسجمهور وقت آمریکا، تصمیمی غیرمتعارف اتخاذ کردند: دور نگه داشتن او از جلسات لحظهبهلحظه در اتاق جنگ. انگیزه اصلی این اقدام، نگرانی عمیق از بیصبری و واکنشهای هیجانی ترامپ عنوان شده است.
به باور برخی مقامات دولتی در آن زمان، چنین ویژگیهایی میتوانست روند تصمیمگیریهای نظامی و استراتژیک را به طور جدی مختل کند و حتی منجر به تشدید ناخواسته درگیریها شود. در عوض، راهبرد مشاوران ترامپ بر انتقال گزینشی اطلاعات در لحظات کلیدی و مهم به او استوار بود. این رویکرد، حکایت از نوعی مدیریت معکوس قدرت در بالاترین سطوح حکومتی دارد.
به عبارت دیگر، تیم مشاوران تلاش میکردند با کنترل جریان اطلاعات، از اتخاذ تصمیمات ناگهانی، احساسی یا غیرکارشناسی توسط رئیسجمهور جلوگیری کنند. چنین شیوهای در ساختارهای کلاسیک قدرت کمتر مشاهده میشود و نشاندهنده سطح بالایی از نگرانی در بدنه دولت در قبال رفتار و تصمیمات احتمالی رئیسجمهور در مواقع حساس است. این گزارش همچنین به شخصیت متناقض ترامپ در دوران جنگ پرداخته است.
از سویی، او در فضای عمومی با لحنی تهاجمی، قاطع و تهدیدآمیز ظاهر میشد؛ از جمله تهدید به نابودی زیرساختهای ایران یا انتشار پیامهای تند و آتشین در شبکههای اجتماعی که خشم او را منعکس میکرد. اما در پشت صحنه، شواهدی از تردید، نگرانی عمیق و حتی ترس از پیامدهای گسترده و غیرقابل کنترل جنگ در او مشاهده میشد. به طور مشخص، پس از سرنگونی هواپیمای آمریکایی، ترامپ واکنشی بسیار احساسی و عصبی از خود نشان داد و ساعتها با خشم با اطرافیان خود صحبت کرد.
او همچنین بارها از عدم همراهی و حمایت کافی متحدان اروپایی گلایه میکرد و افزایش قیمت سوخت در بازار جهانی را به عنوان یک تهدید سیاسی جدی در داخل آمریکا مطرح میساخت. این عوامل نشان میدهد که تصمیمات او تنها تحت تأثیر ملاحظات نظامی و استراتژیک نبوده، بلکه به شدت وابسته به محاسبات سیاسی داخلی، افکار عمومی و همچنین واکنشهای احتمالی در عرصه بینالمللی بوده است.
یکی دیگر از نکات بسیار مهم و قابل تأمل در این گزارش، اشاره به مقایسه ذهنی ترامپ با بحران گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی در ایران در سال ۱۹۷۹ است؛ بحرانی که به شکست سیاسی و حذف جیمی کارتر، رئیسجمهور وقت آمریکا، از قدرت انجامید. به گفته منابع آگاه، این تجربه تاریخی تلخ نقش پررنگی در ذهن و روان ترامپ داشته و ترس از تکرار چنین شکستی، به طور قابل توجهی بر تصمیمات او در دوران تصدی ریاست جمهوری سایه افکنده بود.
این ترس از تکرار تاریخ، به احتمال زیاد، او را در برخی مواقع به سمت احتیاط بیشتر سوق میداد، در حالی که در مواقع دیگر، ظاهر سازی و نمایش قدرت را بر تدبیر ترجیح میداد. این تناقض در رفتار ترامپ، نوسان میان تشدید تنشهای نظامی و ظاهراً تلاش برای یافتن مسیر مذاکره، به سردرگمی و ابهام در میان متحدان بینالمللی نیز دامن زده بود.
در حالی که ترامپ در برخی مقاطع از «پایان قریبالوقوع جنگ» یا احتمال دستیابی به یک توافق سخن میگفت، مقامات سایر کشورها نسبت به این ادعاها با تردید مینگریستند و همچنان برای سناریوهای بدبینانهتر و احتمالات وقوع جنگ تمام عیار آماده میشدند. این عدم شفافیت و تناقض در مواضع، هماهنگی لازم میان متحدان را دشوار میساخت و پیامدهای ناخواستهای را در عرصه دیپلماتیک به دنبال داشت.
در واقع، این وضعیت نشاندهنده چالشی جدی در رهبری آمریکا بود که چگونه میتوان ضمن مدیریت هیجانات داخلی و فشارهای سیاسی، به یک سیاست خارجی منسجم و قابل پیشبینی دست یافت. پیچیدگی موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم این مدیریت اطلاعاتی و تلاش برای کنترل واکنشهای رئیسجمهور، نه تنها در مورد مسائل نظامی، بلکه در زمینه موضوعات اقتصادی و دیپلماتیک نیز تا حدی اعمال میشده است.
این نشاندهنده وجود یک شکاف عمیق میان درک واقعبینانه مشاوران از پیامدهای یک اقدام و واکنشهای احساسی و غالباً غیرواقعبینانه رئیسجمهور بوده است. رویکردی که هرچند ممکن است در کوتاهمدت از بروز برخی فجایع جلوگیری کرده باشد، اما در بلندمدت سوالات جدی در مورد سلامت نظام تصمیمگیری در دولت ایالات متحده مطرح میکند.
نکته حائز اهمیت دیگر در این گزارش، تأثیر فشارهای سیاسی داخلی و ملاحظات انتخاباتی بر تصمیمات ترامپ است. همانطور که اشاره شد، او افزایش قیمت سوخت را یک تهدید سیاسی جدی برای خود در داخل آمریکا تلقی میکرد. این نشان میدهد که حتی در بحبوحه یک تنش نظامی بینالمللی، منافع و آینده سیاسی شخصی او در اولویت بالاتری قرار داشته است.
این خود نوعی نشانگر از پیچیدگیهای رهبری در دوران مدرن است که چگونه مرز میان منافع ملی و منافع شخصی یا حزبی کمرنگ میشود. ترس از تکرار شکست کارتر در گروگانگیری، عامل دیگری بود که بر ذهن ترامپ سنگینی میکرد. این ترس، احتمالا باعث میشد که او در برخی مواقع بیش از حد محتاط عمل کند و در مواقع دیگر، برای جبران این احتیاط، دست به اقدامات نمایشی و تهاجمی بزند.
این چرخه معیوب، تحلیل وضعیت را برای اطرافیان و متحدان او دشوار میساخت. در نهایت، این گزارش به طور ضمنی به این مسئله اشاره دارد که دوران ترامپ، دوران مدیریت بحران بر اساس منطق، شواهد و تحلیلهای عمیق نبوده، بلکه ترکیبی از هیجانات، محاسبات سیاسی و ترسهای شخصی بوده است. مشاوران او در واقع تلاش میکردند با هدایت این جریان پیچیده، از افتادن به پرتگاه بحرانهای غیرقابل کنترل جلوگیری کنند.
این یک چالش عظیم برای هر دولتی است، به خصوص زمانی که رهبر آن، خود بخشی از این چالش باشد. این رویکرد مدیریت اطلاعات، هرچند از دیدگاه عدهای برای حفظ ثبات در دوران ریاست جمهوری ترامپ ضروری بوده، اما از منظر دیگر، نشاندهنده نبود یک فضای تصمیمگیری شفاف و مبتنی بر اصول در بالاترین سطح قدرت است. این گزارش، تصویری از کاخ سفید را در دوران ترامپ ترسیم میکند که در آن، بازیهای قدرت، ترسهای شخصی و محاسبات سیاسی، بر منطق و تحلیلهای استراتژیک اولویت یافتهاند و مشاوران ناچار به ایفای نقش پیچیده و گاهی دشوار مدیریت بحران در برابر رئیسجمهور خود بودهاند. این وضعیت، پیامدهای قابل توجهی برای سیاست خارجی آمریکا و روابط آن با جهان داشته است.
