هیئت‌مدیره پرسپولیس از مهدی تارتار حمایت کرد و تقویت کادر فنی را پیشنهاد داد؛ در مقابل علی‌اکبر زنوزی تقصیر نتایج بد تراکتور در آسیا را می‌پذیرد.

هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس در جلسه روز شنبه خود، با وجود موج گسترده انتقادات هواداران و رسانه‌ها پس از تساوی بدون گل مقابل آلومینیوم اراک، بار دیگر صراحتاً از عملکرد و جایگاه مهدی تارتار ، سرمربی تیم اول، حمایت کرد.

مدیران ارشد باشگاه قرمز در این نشست که به بررسی دقیق نتایج هفته چهاردهم و نارضایتی‌های موجود پرداختند، اعلام کردند که هرگونه شایعه درباره تغییر سرمربی یا جستجوی گزینه‌ای دیگر برای هدایت تیم، کاملاً بی‌اساس است و تمرکز اصلی بر تثبیت کادر فنی فعلی خواهد بود.

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تقویت کادر فنی با حضور مربی خارجی

یکی از تصمیمات کلیدی و تأیید شده در هیئت‌مدیره پرسپولیس، لزوم اضافه کردن یک دستیار و مربی تمرین‌دهنده خارجی به ساختار فنی تیم است که پیش‌تر نیز در جلسات داخلی با مهدی تارتار مطرح شده بود و باشگاه اکنون منتظر پاسخ نهایی او برای اجرایی شدن این پیشنهاد است.

این تصمیم نشان‌دهنده تلاش مدیریت باشگاه برای رفع ایرادات فنی و ارائه ابزارهای بیشتر به سرمربی است تا تیم بتواند در ادامه مسیر و با توجه به رقابت‌های حساس پیش‌رو، به نتایج بهتری دست یابد.

دروس آتی و بازی سرنوشت‌ساز با سپاهان

دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر میان پرسپولیس و سپاهان با اختلاف سه‌امتیازی، از اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برخوردار است و مدیران باشگاه تأکید دارند که نتیجه این تقابل می‌تواند ضریب اطمینان و ادامه همکاری با مهدی تارتار را تعیین کند.

این بازی مهم روز جمعه ۱۳ آذر ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه قلعه حسن خان برگزار می‌شود و تمامی انتظارات هواداران و کادر فنی بر کسب پیروزی و افزایش فاصله نقطه‌ای متمرکز است تا فشارهای روانی بر سرمربی تیم کاهش یابد.

پرونده جنایی دیه‌گو گواچی و تأثیرات سیاسی

در جریان اخبار ورزشی، پرونده جنایی دیه‌گو گواچی، مربی سابق فوتبال زنان آرژانتین، ابعاد جدیدی به خود گرفته است زیرا او پس از تبرئه در فیفا، در تدوین لایحه‌ای در دولت راست‌گرای خاویر میلی مشارکت کرده که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند.

فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی که نخستین بار رسماً درباره فشارهای دیه‌گو گواچی صحبت کرد، اعلام کرده که پس از پاک کردن پیام‌های ممانعت‌آمیز گواچی، مورد تهدید جانی قرار گرفت و این فشارها منجر به اقدام به خودکشی او شد، حال آنکه کمیته تحقیقات فیفا نقض اخلاقی را تایید اما به دلیل کمبود مدرک او را تبرئه کرده است.

تقصیرپذیری زنوزی در شکست‌های آسیایی تراکتور

علی‌اکبر زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در کنفرانس خبری خود صراحتاً انتخاب عمان را به‌عنوان میزبان مسابقات لیگ نخبگان آسیا اشتباه صددرصدی دانست و تأکید کرد که اگر قرار باشد مقصری پیدا شود، خودش مقصر اصلی این شرایط نامطلوب برای تیم است.

او توضیح داد که بازیکنان تراکتور در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت را صرف سفر و جابه‌جایی کردند و این خستگی مفرط مستقیماً روی عملکرد در زمین تأثیر گذاشت؛ بنابراین هواداران باید این شرایط سخت سفر را در نظر بگیرند و از کادر فنی و بازیکنان حمایت کنند.

پیگیری پرونده ملوان و انتقاد از بیرانوند

زنوزی همچنین از پیگیری جدی پرونده اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان در انزلی خبر داد و گفت که گزارش شکایات مربوط به رفتارهای توهین‌آمیز داوران و عوامل اجرایی به کمیته استیناف و اخلاق ارسال شده و در صورت عدم پاسخگویی، موضوع به فیفا و دیوان داوری ورزش (CAS) ارجاع خواهد شد.

وی در پایان ضمن تبریک به علیرضا بیرانوند برای کسب عنوان مرد سال فوتبال آسیا، از اظهارات رسانه‌ای دروازه‌بان تراکتور درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد و آن را تکرار اشتباهات قبلی دانست که نباید منجر به ایجاد تنش در باشگاه شود.