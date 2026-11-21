با پشتیبانی نظامی آمریکا، شرکت ادنوک نفت امارات و عراق را از تنگه هرمز عبور می‌دهد و سود ۱.۴۲ میلیارد دلاری کسب کرد.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، شرکت ملی نفت ابوظبی یا ادنوک با پشتیبانی مستقیم نظامی ایالات متحده آمریکا ، عملیات ویژه‌ای را برای عبور نفت خام امارات متحده عربی و عراق از تنگه هرمز آغاز کرده است. این اقدام کلیدی در راستای حفظ جریان صادرات انرژی در منطقه و مقابله با تهدیدات دریایی انجام می‌شود و نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در مدیریت ریسک حمل‌ونقل نفتی خلیج فارس است.

مکانیزم انتقال نفت و کاهش ریسک حمله

ادنوک این عملیات را با هدف حفظ صادرات نفت امارات متحده عربی و همچنین حمل نفت برای سایر صادرکنندگان آغاز کرد. بر این اساس، نفتکش‌های این شرکت پس از عبور از تنگه هرمز، محموله‌های خود را به کشتی‌های دیگر منتقل می‌کنند و برای بارگیری مجدد بازمی‌گردند. این فرآیند به شرکت‌های خصوصی که به دلیل خطر حمله و دشواری دریافت بیمه از عبور از تنگه پرهیز می‌کنند، امکان تحویل نفت را در خارج از محدوده تنگه فراهم می‌سازد. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی کشتی هواکس، بیش از ۷۰ درصد نفت خام عبوری از هرمز در ماه اوت، در مراکز انتقال ادنوک در آب‌های نزدیک امارات و عمان به کشتی‌های دیگر منتقل شده است.

Also read مسئولان مکزیکی مانع حرکت گروهی از مهاجران به سمت آمریکا نشدند

آمار خسارات و موضع رسمی ایران و متحدان

برای درک میزان خطرات، از آوریل تاکنون بیش از ۲۰ کشتی تحت مالکیت یا بهره‌برداری ادنوک مورد هدف قرار گرفته‌اند. در آخرین حمله سه‌شنبه‌شب به یکی از کشتی‌های این شرکت، ۱۱ نفر از خدمه زخمی و یک نفر مفقود شد. سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز اعلام کرد که از اول مارس تا ۱۷ نوامبر، در سراسر خاورمیانه ۱۳۸ حمله به کشتی‌ها ثبت شده و ۲۵ دریانورد جان باخته‌اند. جمهوری اسلامی شناورهای مرتبط با ادنوک را در فهرست سیاه قرار داده و آن‌ها را متهم به نقض مقررات عبور از تنگه می‌داند. در واکنش، بحرین حملات ایران را غیرقانونی خواند و خواستار اقدام قاطع شورای امنیت برای اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ شد که در تاریخ ۱۱ مارس یا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ تصویب شده بود.

تحولات حجم صادرات و مقایسه آماری

داده‌های هواکس نشان می‌دهد که حجم نفت خام و میعانات مرتبط با امارات از حدود دو میلیون بشکه در روز پیش از جنگ، در ماه مارس به ۱۱ هزار و ۳۰۰ بشکه سقوط کرد، اما سه ماه بعد به ۲.۱ میلیون بشکه در روز بازگشت. مجموع صادرات نفت خام امارات در اکتبر به حدود ۳.۷۴ میلیون بشکه در روز رسید که پیش از جنگ نزدیک به سه میلیون بشکه بود. ظرفیت خط لوله فعلی امارات ۱.۸ میلیون بشکه در روز است و انتظار می‌رود خط لوله دوم در سال ۲۰۲۷ به بهره‌برداری برسد. این در حالی است که خط لوله‌ها ظرفیت محدودی دارند و عبور از هرمز برای حفظ جریان صادرات همچنان حیاتی است.

نقش عراق در تجارت نفت و تخفیف‌های ویژه

پایانه‌های صادراتی عراق در خلیج فارس قرار دارند و اختلال در تنگه هرمز بغداد را با مشکل رساندن نفت مواجه کرده است. مقام‌های عراقی اعلام کردند که به خریدارانی که محموله را در پایانه‌های خود تحویل می‌گیرند و خطر حمل آن را می‌پذیرند، در مواردی بیش از ۲۵ دلار در هر بشکه تخفیف داده‌اند. ادنوک در ماه اوت حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام عراق بارگیری کرد و تا نیمه سپتامبر ۱۴ میلیون بشکه دیگر تحویل گرفت. بخشی از این نفت در مجتمع پالایشگاهی الرویس فرآوری می‌شود تا نفت خام گران‌تر امارات برای صادرات آزاد شود و بخشی نیز به پالایشگاه‌های چینی فروخته شده است.

رشد سود ادنوک و خرید ناوگان جدید

گسترش ناوگان و جهش نرخ اجاره کشتی‌ها، سود خالص عملیات جهانی نفتکش‌های ادنوک را در ۹ ماه نخست سال به ۱.۴۲ میلیارد دلار رساند که نسبت به ۱۲۲ میلیون دلار در مدت مشابه سال پیش رشد چشمگیری است. واحد کشتیرانی ادنوک در ماه اوت از قراردادی ۱.۳ میلیارد دلاری برای خرید ۱۱ کشتی، از جمله شش ابرنفتکش خبر داد. همچنین مقام‌های ادنوک با مقام‌های آمریکایی درباره دریافت مجوز خرید یا اجاره نفتکش‌های تحریم‌شده گفت‌وگو کرده‌اند. همزمان با این تحولات، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد دو نفتکش در بامداد شامگاه ۳۰ آبان مورد پرتاب قرار گرفتند و نیروی دریایی ارتش ایران ادعا کرد یک نفتکش پس از برخورد با مین دریایی آتش گرفته است.