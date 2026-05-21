پس از اظهارات ضد انقلاب، چیستی اختلاف نظر میان تلفن همراه و اف-35؟

پس از اظهارات ضد انقلاب، چیستی اختلاف نظر میان تلفن همراه و اف-35؟
📆5/21/2026 12:52 PM
📰EtemadOnline
در گزارش اعتماد، رسوالی Giliلی به عنوان یکی از تئوریسین های اصلی جبهه hacking و مدافع سرسخت کنترل مرزهای دیجیتالی شناخته می‌شود. پلتفرم فکری او مبتنی بر تقابل میان ’استقلال ملی’ و ’وابستگی به پلتفرم های بیگانه’ است. در بحث ها و تصمیم ها و تلاش ها برای قطع و وصل اینترنت، اظهارات چهر ای ناشناس در حوزه مخالفت با رفع ایرانی فضای مجازی دوباره headlines شده است.

رسول جلیلی در باند پهنای گسترده و اینترنت ایران به عنوان یک از تئوریسین های اصلی جبهه hacking و مدافع سرسخت کنترل مرزهای دیجیتالی شناخته می شود.

پلتفرم فکری او مبتنی بر تقابل میان استقلال ملی و وابستگی به پلتفرم های بیگانه است. در بحث ها و تصمیم ها و تلاش ها برای قطع و وصل اینترنت، اظهارات چهر ای ناشناس در حوزه مخالفت با رفع فیلتر فضای مجازی دوباره headlines شده است. به گزارش اعتماد، رسول جلیلی، آشنا در حوزه فضای مجازی با کارنامه و اظهارات شفاف در زمینه مخالفت با رفع فیلترینگ است.

علاوه بر اظهارات و موضع گیری های شفافش در زمینه اینترنت و فضای مجازی به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی اظهاراتش را مورد توجه بیشتری قرار می دهد. در کنار این مساله شباهت نام خانوادگی با سعید جلیلی و مفهوم ضدیت با فضای مجازی و دفاع از فیلترینگ، خود عرصه را به اظهاراتش پررنگ تر می کند.

در هفته جاری، آخرین اظهاراتش منعکس شد به جمله ای که در طول مصاحبه تصویری گفته بود: «اینستاگرام از اف-35 خطرناک تر است』

اردوغان: اگر از برنامه جنگنده‌های اف-35 حذف شویم، به سمت دیگری می‌رویم
رئیس جمهوری ترکیه امروز (جمعه) گفت، اگر آمریکا جنگنده‌های اف-35 به ترکیه نفروشد، برای خرید جنگنده به جای دیگری رجوع می‌کند.
ترامپ: امارات خواهان خرید جنگنده‌های «اف-35» است
رئیس جمهور آمریکا از تمایل امارات متحده عربی برای خرید جنگنده‌های «اف-35» خبر داد. - خبرگزاری آناتولی
اردوغان: آمریکا درباره مساله اف-35 رفتار صادقانه‌ای نداشت
رئیس جمهور ترکیه گفت که آمریکا درباره پروژه ساخت جنگنده‌های اف-35 رفتار صادقانه‌ای نداشته است. - خبرگزاری آناتولی
انگلستان از آمریکا برای نجات لاشه جنگنده اف-35 کمک خواست
روزنامه تایمز به نقل از منابع دفاعی انگلستان اعلام کرد که ارتش این کشور برای نجات لاشه جنگنده اف-35 که امروز در دریای مدیترانه سقوط کرده‌است، از آمریکا درخواست کمک کرد.
آمریکا با فروش جنگنده‌های اف-35 به آلمان موافقت کرد
وزارت امور خارجه آمریکا با فروش 35 فروند جنگنده اف-35 به آلمان موافقت کرد. - خبرگزاری آناتولی
پنتاگون دریافت جنگنده‌های اف-35 را به‌دلیل وجود قطعه‌ای ساخت چین متوقف کرد
راسل جومیری، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون‌ اعلام کرد که این وزارتخانه از دریافت جنگنده‌های اف-35 به‌دلیل وجود یک قطعه آهن‌ربا در موتور این جنگنده‌ها
