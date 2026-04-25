در دوران پس از بحران، مردم به جای وعدههای توخالی، به دنبال عملکرد واقعی و قابل پیشبینی نهادهای حکومتی هستند. ثبات، نظم و شفافیت در اقتصاد، رسانه و ساختارهای اجرایی، عوامل کلیدی در ایجاد اعتماد و امید به آینده هستند.
وقتی گرد و غبار بحران فرو مینشیند و هیاهوی روزهای پرالتهاب کم میشود، دیگر مردم به دنبال وعدههای رنگارنگ و شعارهای جذاب نیستند؛ آنها به دنبال رفتار و عملکرد واقعی هستند.
در این مقطع حساس، جامعه با سوالی اساسی و سرنوشتساز روبرو میشود: آیا نظم و ثبات به زندگی باز خواهد گشت؟ این سوال، نقطه عطفی در نحوه ارزیابی حکمرانی توسط مردم ایجاد میکند. در روزهای بحران، سرعت عمل و واکنشهای فوری مورد توجه قرار میگیرد، اما با فروکش کردن بحران، پیشبینیپذیری و ثبات قدم به جای آن مینشیند. در واقع، مردم میخواهند بدانند که نهادهای حکومتی چگونه عمل میکنند و آیا میتوان به آنها اعتماد کرد یا خیر.
فاصله میان گفتار و کردار، در این دوره بیش از هر زمان دیگری نمایان میشود و مردم به دقت نظارهگر هستند. اقتصاد، اولین میدان آزمون برای این ارزیابی جدید است. مردم دیگر به دنبال بستههای حمایتی مقطعی یا برنامههای اقتصادی هیجانانگیز نیستند، بلکه خواهان آرامش، انضباط و ثبات در اقتصاد هستند. تجربه نشان داده که ثبات رفتاری نهادهای اقتصادی، بسیار مهمتر از هرگونه وعده یا شعار است.
مردم به سیاستی اعتماد میکنند که در طول زمان، تغییرات اساسی نداشته باشد و بتوانند بر اساس آن، برنامهریزی کنند. در کنار اقتصاد، رسانه نیز نقش مهمی در این دوره ایفا میکند. دیگر هیجانپراکنی و ابهامآفرینی معنا ندارد؛ جامعه به دنبال روایتهایی است که واقعیت را به درستی منعکس کنند و وزن و اهمیت تصمیمات را به وضوح نشان دهند. رسانه زمانی اعتبار خود را حفظ میکند که قابل اعتماد و پیشبینیپذیر باشد.
سرمایه اجتماعی نیز در این دوره، حساسیت ویژهای پیدا میکند. مردم با دقت بیشتری به رفتار و عملکرد مسئولان نگاه میکنند. احترام در گفتار، نظم در ارائه خدمات و شفافیت در پاسخگویی، جزئیات کوچکی هستند که میتوانند اعتماد بزرگ را ایجاد کنند. هرگونه بینظمی یا تناقض، به عنوان نشانهای از عدم کفایت و بیاعتمادی تلقی میشود.
در این مسیر، مفهوم مردمسالاری نیز معنای عمیقتری به خود میگیرد. جامعه نه تنها میخواهد صدای خود را شنیده شود، بلکه میخواهد اثر و نتیجه مشارکت خود را در تصمیمگیریها ببیند. مشارکت در این دوره، باید واقعی و اجرایی باشد، نه صرفاً نمایشی و تشریفاتی. هرگاه مردم احساس کنند که رای، نظر یا مطالبه آنها در تصمیمات لحاظ شده است، اعتماد بلندمدت شکل میگیرد.
در نهایت، ساختارهای اجرایی بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین قرار میگیرند. هماهنگی میان نهادهای مختلف، ثبات در پیامها و پیوستگی در تصمیمگیریها، تصویر واقعی حکمرانی را ترسیم میکند. جامعه به خوبی تشخیص میدهد که آیا پشت صحنه امور، نظم و هماهنگی وجود دارد یا خیر. به عبارت دیگر، در دوره آرامش و ثبات، حکمرانی از روی رفتار و عملکرد نهادها ارزیابی میشود، نه از روی بیانیهها و وعدههای توخالی.
همه چیز به همین خلاصه میشود: آیندهای که پس از بحران ساخته میشود، محصول جزئیاتی است که شاید به ظاهر کوچک و بیاهمیت به نظر برسند، اما در واقع، احساس میشوند. اگر رفتارها منسجم، آرام و قابل اتکا باشند، جامعه به آرامی و بدون سر و صدا به آینده اعتماد میکند و فصل تازهای آغاز میشود؛ فصلی که امید در آن، شعار نیست، بلکه نتیجه و ثمره تلاش و عملکرد است.
