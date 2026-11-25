رئیس‌جمهور در نشست با فعالان خراسان رضوی، حکمرانی مسجدمحوری را کلید حل مشکلات محلی و تقویت تولید را راهکار عبور از بحران‌های اقتصادی دانست.

مسعود پزشکیان در دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی خراسان رضوی ، بر دو محور اصلی وحدت اجتماعی و تداوم چرخ تولید تأکید کرد. رئیس‌جمهور در شامگاه چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در مشهد، خطاب به حاضران گفت که در شرایط کنونی، تقویت صدای وحدت و حرکت صنعت تولید برای عبور از چالش‌های کشور ضرورتی انکارناپذیر است.

اصلاح الگوی مصرف و حمایت از تولید

پزشکیان در بخش نخست سخنان خود تصریح کرد که اصلاح الگوی مصرف منابع انرژی همراه با همراهی و مشارکت مردم، زمینه‌ساز رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی خواهد بود. وی اعلام کرد که دولت موظف است با حمایت واقعی از بخش تولید، ثبات را در بازارهای داخلی تضمین کند و از نوسانات غیرضروری جلوگیری نماید.

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رویکرد مسجدمحوری در حل مشکلات محلی

رئیس‌جمهور با اشاره به مفهوم حکمرانی مسجدمحوری و محله‌محوری، بیان داشت که در اندیشه اسلامی، مسجد صرفاً مکان عبادت نیست بلکه کانون حل مسائل اجتماعی است. وی خاطرنشان کرد اگر مسجد رسالت خود را ایفا کند، نباید در هیچ محله‌ای فردی برای نان شب یا درمان بیماری‌ها با مشکل جدی مواجه باشد.

نقش مردم‌نهادها و نهادهای حمایتی

پزشکیان پیشنهاد داد که سازمان‌های مردم‌نهاد نیز با تقسیم وظایف منطقه‌ای، در کنار بنیادها و کمیته امداد، بار مشکلات را کاهش دهند. وی تأکید کرد که اجرای این رویکرد نیازمند اخلاق خدمتگزاری بدون منت است و دستورهای خشک دولتی نمی‌تواند به تنهایی جامعه را اصلاح کند.

تضمین دارو و کالاها علی‌رغم فشارهای خارجی

در پاسخ به نگرانی‌ها، پزشکیان اعلام کرد که بازار دارو و کالاهای اساسی تأمین است و دولت از هر طریقی برای رفع کمبودها تلاش می‌کند. وی افزود علی‌رغم محدودیت‌های دریایی، هوایی و زمینی ایجاد شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایران باید به تجارت و فروش نفت ادامه دهد تا امور مردم اداره شود.