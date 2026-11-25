مسعود پزشکیان با رد شایعات خاموش کردن چراغ اتاقش، اصل بر پرهیز از اسراف را تکرار کرد و بر واگذاری اختیارات بیشتر به دانشگاه‌ها برای حل چالش‌هایی مانند فرونشست زمین تاکید نمود.

مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهوری ایران، در بازدید رسمی خود از خراسان رضوی و حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ، به موضوعات کلیدی مدیریت منابع و نقش آفرینی دانشگاه‌ها در توسعه پایدار پرداخت. وی در این دیدار که پیش‌ازظهر روز چهارم آذرماه در این شهر برگزار شد، بر اهمیت تبدیل دانش به عمل و حل مسائل واقعی کشور با مشارکت نخبگان آموزشی تاکید کرد.

واکنش به شایعات مصرف انرژی و الگوی زندگی

رئیس‌جمهوری در پاسخ به صحبت‌های پیرامون اقدام خود در خاموش کردن چراغ اتاق شخصی‌اش، با قاطعیت مدعی شد که چراغی خاموش نکرده است، بلکه صرفاً از روشن کردن چراغ اضافی خودداری نموده است. وی با بیان اینکه مسئولیت ریاست‌جمهوری مجوزی برای اسراف نیست، خود را ملزم می‌داند تا از مصرف بی‌رویه منابع جلوگیری کند و باور ندارد که با هدر دادن منابع کشور، صنایع و تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند.

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پزشکیان با تأکید بر اینکه بخش تولید و صنعت باید آخرین بخش مواجه‌شده با محدودیت انرژی باشد، هشدار داد که نباید اجازه داد مدیریت نادرست مصرف، منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. وی همچنین افزود که دشمن با برنامه‌ریزی برای ایجاد ناراضی‌تیی و آشوب، بر ناترازی‌های انرژی تمرکز کرده است، اما با مدیریت صحیح می‌توان از این بحران‌ها عبور نمود.

تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و تغییر رویکرد اجرایی

در بخش دیگری از سخنان خود، مسعود پزشکیان بر ضرورت تفویض اختیار به افراد توانمند و نخبگان دانشگاهی تأکید کرد و اعلام نمود که دولت به دنبال باز کردن مسیرهای محدود شده برای فعالیت‌های دانشگاهی است. وی خاطرنشان کرد که در گذشته دانشگاه‌ها از ظرفیت ساختار هیئت‌امنایی و اختیارات قانونی خود به اندازه کافی استفاده نکرده و گاه خود را با محدودیت‌های داخلی مواجه ساخته‌اند، اما اکنون دولت قصد دارد این موانع را برطرف کند.

رئیس‌جمهوری با ابراز این باور که عقل کل نیست و نمی‌خواهد تنها دستوردهنده باشد، گفت که نخبگان، دانشجویان و اساتید بهتر از هر کسی می‌توانند برای مسائل منطقه خود راهکار ارائه دهند. وی با اشاره به دیدارهای مستمر با دانشگاهیان از ابتدای کار دولت، بر زمان حضور در میدان و اقدام عملی به جای تئوری‌پردازی صرف تأکید ورزید.

تعامل با رهبری و حل چالش فرونشست زمین

پزشکیان با اشاره به طرح موضوع افزایش اختیارات دانشگاه‌ها در دیدار با مقام معظم رهبری، اعلام کرد که ایشان نیز آمادگی دارند تا در صورت ارائه پیشنهادهای مشخص از سوی دانشگاه‌ها، برای تحقق این اختیارات همراهی کنند. وی در این راستا مسئله فرونشست زمین را به عنوان یکی از چالش‌های جدی خراسان رضوی و تهدیدی برای زیست‌بوم مردم برشمرد.

وی خطاب به دانشگاهیان تصریح کرد که باید با استانداران نشست داشته باشند و راهکارهای عملی برای مقابله با فرونشست زمین ارائه دهند. رئیس‌جمهوری اعلام آمادگی کرد تا در صورت مواجهه دانشگاه‌ها با موانع قانونی و مقرراتی در مرحله اجرا، برای رفع آن‌ها اقدام نماید و انتظار دارد دانشگاهیان مسئولیت شناسایی و اجرای طرح‌های مورد نیاز را بر عهده بگیرند.

ایجاد اشتغال پایدار و خروج دانشگاه از حصار تئوری

رئیس‌جمهوری با تأکید بر حرکت دانشگاه‌ها به سمت نسل سوم و چهارم، خواستار خروج این مراکز از محیط صرفاً آموزشی و نظری و ورود به عرصه اجرا شد. وی معتقد است که ظرفیت‌های معدنی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی کشور مشخص است و دانشگاه‌ها باید با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها زمینه اشتغال پایدار را فراهم کنند.

پزشکیان در پایان با اشاره به تجربه مدیریتی خود در مسئولیت‌های پیشین، ابراز تاسف کرد که در گذشته همراهی لازم از سوی دانشگاه‌ها برای مشارکت در پروژه‌ها صورت نگرفته بود. وی بر ضرورت مسئولیت‌پذیری بیشتر دانشگاهیان در قبال مسائل واقعی جامعه و حل مشکلات مردم در میدان عمل، نه صرفاً در کلاس درس، پافشاری کرد.