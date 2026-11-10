پزشکیان در کاپ ۳۱ ترکیه؛ رایزنی با سران و اعتراض به تخریب محیط زیست

مسعود پزشکیان برای شرکت در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل به ترکیه رفت. رئیس جمهور ایران درباره آثار جنگ بر محیط زیست و دیدار با سران کشورهای مختلف سخن گفت.

مسعود پزشکیان صبح چهارشنبه بیستم آبان ماه یک هزار و چهارصد و پنج، عازم کشور ترکیه شد تا در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که با نام کاپ ۳۱ شناخته می‌شود، حضور یابد. این سفر دو روزه با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه آغاز گردید.

فرصت دیپلماتیک برای گفتگوی منطقه ای

رئیس جمهوری اسلامی ایران در حین عزیمت به فرودگاه، اعلام کرد که این اجلاس فرصتی مهم برای بررسی وضعیت اقلیمی و مسائل مرتبط با منطقه است. وی اشاره داشت که سی و یکمین نشست محیط زیستی جهان با حضور صد و نود و شش کشور برگزار می شود که هفتاد و یک کشور آن ها توسط رؤسای جمهور یا نخست وزیران خود نمایندگی خواهند شد.

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پزشکیان تصریح کرد که دعوت رسمی از وی توسط رئیس جمهور ترکیه صورت گرفته است. وی افزود که تاکنون برنامه ملاقات با سران و مقامات بیش از ده کشور پیش بینی شده است. قرار است رئیس جمهور ایران در حاشیه این نشست های بین المللی با رهبران این کشورها به صورت دوجانبه دیدار و گفتگو نماید.

اعتراض به اقدامات آمریکا و اسرائیل در محیط زیست

یکی از محورهای اصلی سخنان مسعود پزشکیان در این سفر، بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تخریب محیط زیست توسط ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل است. رئیس جمهور تاکید کرد که در این اجلاس درباره آثار مخرب جنگ و تجاوزات صحبت خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت که در دیدارهای دوجانبه، از مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران و جنایت هایی که آمریکا و اسرائیل در منطقه انجام داده اند، دفاع خواهد شد. پزشکیان معتقد است که نتایج اقدامات زشت این دو طرف را مردم خودشان و نیز در انتخابات اخیر مشاهده کرده اند.

تحکیم روابط ایران و ترکیه و آینده منطقه

رئیس جمهور ایران در خصوص روابط دوجانبه با همسایه غربی، اظهار داشت که روابط ایران و ترکیه در سطح بسیار خوبی قرار دارد. وی یادآور شد که اشتراکات زیادی در موضوعات منطقه ای، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور وجود دارد که می تواند در تحکیم روابط و امنیت منطقه تاثیرگذار باشد.

پزشکیان همچنین اشاره کرد که نتیجه انتخابات شکل گرفته در اروپا و آمریکا برخلاف نظر جنگ طلبان و کسانی است که ادعای دم از دموکراسی و حقوق بشر دارند. وی ابراز امیدواری کرد که بتواند پیام رسان خوبی از جانب مردم عزیز ایران باشد و نتایج مثبتی از این سفر دیپلماتیک حاصل گردد.