پزشکیان عازم ترکیه برای حضور در اجلاس کاپ ۳۱ و رایزنی با سران

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران صبح چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ به ترکیه سفر کرد تا در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل شرکت کند. او این فرصت را برای گفتگو درباره وضعیت اقلیمی و رایزنی با رهبران کشورهای مختلف دانست.

مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه بیستم آبان ماه سال یک هزار و چهارصد و پنج میلادی به وقت محلی، راهی کشور ترکیه شد. هدف از این سفر رسمی، حضور در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل است که با عنوان کاپ سی و یک شناخته می شود. این رویداد بین المللی یکی از مهم ترین گردهمایی های جهانی برای بررسی چالش های زیست محیطی محسوب می گردد.

جزئیات سفر و برنامه های دیپلماتیک

این سفر دو روزه با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه آغاز شد. دکتر پزشکیان در حاشیه عزیمت اعلام کرد که دعوتنامه رسمی از سوی رئیس جمهور ترکیه دریافت کرده است. او تصریح نمود که در این اجلاس، نود و شش کشور جهان نمایندگان خود را اعزام خواهند کرد.

Also read افشاگری رزا درباره آژانس ام‌سی۲ و نقش جفری اپستین در سوءاستفاده

از میان کشورهای حاضر در این گردهمایی، هفتاد و یک کشور توسط رؤسای جمهور یا نخست وزیران خود نمایندگی می شوند. رئیس جمهور ایران افزود که تاکنون ملاقات با سران و مقامات بیش از ده کشور از جمله رئیس جمهور محترم کشور ترکیه پیش بینی شده است. قرار است در این دیدارها گفت و گوهای دوجانبه صورت گیرد.

مواضع درباره تخریب محیط زیست و جنگ

دکتر پزشکیان حضور در این اجلاس را فرصتی مناسب برای گفت و گو درباره وضعیت اقلیمی و منطقه ای دانست. وی اشاره کرد که باید درباره آثار تخریبی جنگ و تجاوزات صحبت کنند. رئیس جمهور ایران بیان داشت که مواضع خود را درباره اقداماتی که آمریکا و اسرائیل در تخریب محیط زیست ایران و منطقه انجام داده اند، مطرح خواهد کرد.

او خاطرنشان ساخت که در این دیدارها از مواضع به حق جمهوری اسلامی و جنایت هایی که آمریکا و اسرائیل در منطقه انجام داده اند، سخن گفته خواهد شد. پزشکان تأکید کرد که نتایج اقدامات زشت این دو کشور در انتخابات خودشان در کشورهای خودشان و از سوی مردم آن ها مشاهده شده است.

بررسی روابط دوجانبه و تحولات جهانی

رئیس جمهور در خصوص روابط ایران و ترکیه اظهار داشت که روابط ما با کشور ترکیه در حد بسیار خوبی است. او بیان کرد که ما در موضوعات منطقه ای، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشتراکات زیادی داریم. طبیعتاً این اشتراکات می تواند در تحکیم روابط ما و امنیت منطقه بسیار تأثیرگذار باشد.

پزشکیان همچنین به تحولات انتخاباتی در غرب پرداخت و گفت که نتیجه انتخاباتی که شکل گرفت، برخلاف نظر جنگ طلب ها، متجاوزان و انسان هایی است که به دروغ دم از دموکراسی و حقوق بشر می زنند ولی ضد تمام این شعارهایشان عمل می کنند. او نه تنها در خود آمریکا و اسرائیل، بلکه در اروپا نیز چنین روندی را مشاهده کرده است.

در پایان این نشست خبری، دکتر پزشکیان ابراز امیدواری کرد که بتوانیم پیام رسان خوبی از طرف مردم عزیز و کشورمان باشیم. وی امیدوار است که این سفر نتایج خوبی داشته باشد و صدای مردم ایران در محافل بین المللی شنیده شود. این در حالی است که اخبار دیگری مانند طرح حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات یا قیمت طلا در بازارهای داخلی نیز منتشر شده است.