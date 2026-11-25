رئیس‌جمهور در سفر به خراسان رضوی توسعه پایدار را در گرو نقشه‌راه بلندمدت، استفاده از فناوری‌های نوین و واگذاری اختیارات همراه با پاسخگویی دانست.

مسعود پزشکیان در جریان سفر استانی خود به خراسان رضوی ، بر ضرورت تغییر بنیادین در رویکردهای توسعه‌ای کشور تأکید کرد و بیان داشت که توسعه واقعی مستلزم دیدن افق ۱۰۰ ساله و حتی هزار ساله آینده است. رئیس‌جمهور در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان اعلام کرد که تصمیم‌گیری‌های امروز باید بر اساس آثار بلندمدت این اقدامات صورت گیرد تا آینده‌ای پایدار برای منطقه رقم بخورد.

لزوم تغییر رویکردهای سنتی در توسعه

مسعود پزشکیان عصر چهارشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر خود به خراسان رضوی، در دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان، بر نیاز مبرم به ترک روش‌های قدیمی تأکید ورزید. وی اظهار داشت که با فناوری‌های قدیمی و نگاه‌های سنتی نمی‌توان به اهداف بزرگ توسعه‌ای دست یافت و برای ساختن آینده ایران و خراسان رضوی باید متفاوت بیندیشیم. رئیس‌جمهور با اشاره به اشعار اقبال لاهوری هشدار داد که در جهانی با تغییرات سریع فناوری و اقتصاد، ماندن و متوقف شدن راه برون‌رفت نیست. بنابراین، اداره کشور با روش‌های گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده، نیازمند نگاهی نو و متفاوت است.

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ترسیم نقشه راه روشن و شفاف آینده

پزشکیان نخستین گام در مسیر توسعه را داشتن تصویر روشن از آینده برای ایران، خراسان رضوی و مشهد دانست. وی تأکید کرد که پیش از اجرای طرح‌ها و واگذاری مدیریت‌ها، باید مشخص شود چه چیزی در این سرزمین ایجاد خواهد شد تا از تشکیل مجموعه‌ای از طرح‌های پراکنده و ناهمگون جلوگیری شود. رئیس‌جمهور تصریح کرد که خاکی که در اختیار داریم، منابع آبی، ظرفیت‌های طبیعی، اقلیمی و امکاناتی که از آسمان در اختیار ماست، همگی مشخص هستند. بر این اساس، باید بر پایه همین ظرفیت‌ها مشخص کرد که چه چیزی باید ساخت و به کجا می‌خواهیم برسیم. آنچه در این مسیر ساخته می‌شود نیز باید بهترین، برترین، کارآمدترین و اثربخش‌ترین باشد و برای رسیدن به این هدف، خود را با معیارهای روز دنیا مقایسه کنیم.

واگذاری اختیار همراه با مسئولیت و پاسخگویی

در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید کرد که توسعه بدون هدف‌گذاری روشن و تعیین دقیق مسئولیت‌ها امکان‌پذیر نیست. وی گفت که پس از مشخص شدن اهداف، باید روشن شود چه فرد یا مجموعه‌ای مسئول اجرای این اهداف است و چه اختیاراتی در اختیار دارد. طبیعتاً مسئول ساختن و توسعه یک استان باید از اختیارات لازم برخوردار باشد و قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شوند که امکان انجام وظایف با استفاده از این اختیارات فراهم باشد. مسعود پزشکیان خاطرنشان کرد که اگر اختیار واگذار می‌شود، باید مسئولیت و پاسخگویی نیز در کنار آن وجود داشته باشد. نمی‌توان اختیار را واگذار کرد و انتظار داشت فرد یا مجموعه‌ای بدون مسئولیت و پاسخگویی عمل کند. اختیار باید متناسب با مسئولیت باشد و در نهایت، عملکرد فرد یا مجموعه مسئول، قابل ارزیابی و پاسخگویی باشد.

ظرفیت‌های انسانی فراتر از تهران

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی موجود در سراسر کشور، باور خود را مبنی بر اینکه ایران فقط تهران نیست، بیان کرد. وی گفت که در هر نقطه از این سرزمین انسان‌هایی وجود دارند که می‌توانند کارآفرینی کنند، طرح ارائه دهند، خلاقیت داشته باشند و حتی بهتر از دیگران برای ساختن ایران اقدام کنند. مسعود پزشکیان خاطرنشان کرد که باید یک رقابت سالم برای بهتر بودن، بهتر شدن و بهتر ارائه دادن شکل بگیرد تا هدف آن ساختن ایران و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد. وی با یادآوری بازگشت خود از وزارت بهداشت به استان، تأکید کرد که کسی که در تهران فعالیت دارد، لزوماً از فردی در سایر نقاط توانمندتر نیست. اگر اختیار و فرصت در اختیار انسان‌های توانمند سراسر کشور قرار گیرد، استعدادهای فراوان در همه مناطق شکوفا خواهند شد.

الگوسازی خراسان رضوی در منطقه

پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی گفت که اگر اختیار لازم به مدیران و مسئولان محلی واگذار شود و نقشه‌ای روشن از آینده وجود داشته باشد، می‌توان به اهداف بزرگ‌تری دست پیدا کرد. هدف باید این باشد که خراسان رضوی و مشهد به الگویی الهام‌بخش در منطقه تبدیل شوند. وی بیان داشت که کسی که می‌خواهد الهام‌بخش باشد، نمی‌تواند جاده‌ای متعلق به صد سال قبل یا راه‌آهنی با فاصله از نیازها و فناوری‌های امروز بسازد. اگر قرار است در منطقه الگوسازی کنیم، زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریت باید متناسب با آینده و در سطح بهترین نمونه‌های دنیا باشد. رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد که مدیران مناطق باید خود را رئیس‌جمهور منطقه خود بدانند و این نگاه که من از دیگران بهترم، نقطه آغاز سقوط است. کشور زمانی ساخته می‌شود که بپذیریم ظرفیت ساختن ایران در همه نقاط وجود دارد و با فراهم کردن شرایط، انسان‌های توانمند رشد کرده و کشور از بحران‌ها با قدرت عبور خواهد کرد.