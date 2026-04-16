پزشکیان: ایران خواهان جنگ نیست، اما تسلیم نخواهد شد؛ اورژانس در خط مقدم دفاع از مردم

رئیسجمهور ایران در بازدید سرزده از سازمان اورژانس استان تهران، ضمن تقدیر از عملکرد نیروهای امدادی در شرایط حساس، بر رویکرد صلحطلبانه ایران و عدم پذیرش هرگونه تحمیل اراده تاکید کرد. وی اورژانس را رکن کلیدی مدیریت بحران و تضمینکننده خدمات حیاتی دانست.
رئیسجمهور کشورمان با تاکید بر رویکرد صلحجویانه و مبتنی بر گفتوگو و تعامل سازنده ایران ، هرگونه تلاش برای تحمیل اراده و وادار کردن کشور به تسلیم را محکوم به شکست خواند و قاطعانه اعلام کرد که ملت ایران هرگز چنین رویکردی را نخواهد پذیرفت.
دکتر مسعود پزشکیان در ادامه سفرهای ستادی و نظارتی خود به دستگاههای اجرایی، با حضوری غیرمنتظره در بخشهای مختلف سازمان اورژانس استان تهران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، سطح آمادگی عملیاتی و توانمندیهای تخصصی این نهاد قرار گرفت.
وی پس از دریافت گزارشهای مفصل از رئیس اورژانس استان تهران و فرماندهان عملیاتی، عملکرد نیروهای امدادی را در رسیدگی به آسیبدیدگان در شرایط سخت و پرتنش مورد بررسی قرار داد و از تلاشهای مستمر و فداکارانه آنان تقدیر به عمل آورد.
رئیسجمهور، کارنامه درخشان مجموعه اورژانس، بهویژه در دوران تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را ستود و این نهاد را یکی از ستونهای اصلی مدیریت بحران در سطح ملی و ضامن استمرار ارائه خدمات حیاتی در شرایط اضطراری و دشوار برشمرد.
دکتر پزشکیان در ادامه بازدید خود، با حضور در جمع کارکنان پرتلاش اورژانس و گفتوگو صمیمانه با آنان، از نزدیک در جریان مسائل، چالشها و نیازهای اساسی این حوزه قرار گرفت.
وی با قدردانی فراوان از تعهد، ایثار و حضور میدانی همیشگی نیروهای امدادی، اظهار داشت: بررسیهای میدانی و گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در روند ارائه خدمات اورژانس در دوران جنگ، هیچگونه خلأئی احساس نشده و مردم عزیز در دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی با کمبود یا مشکلی مواجه نشدند. این سطح از آمادگی و ارائه خدمت، در عمل دستاوردی بزرگ و شایسته تقدیر است که نشان از جانفشانی و دلسوزی کارکنان این مجموعه دارد.
رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت حیاتی حضور مستمر و شبانهروزی نیروهای اورژانس در صحنههای عملیاتی و بحرانی، این میزان از آمادگی، ایثارگری و حضور مؤثر را سرمایهای بیبدیل و ارزشمند برای کشور دانست که اهمیت آن فراتر از هرگونه توصیف لفظی است. وی افزود: تداوم این روحیه فداکاری و خدمتگزاری در میان آحاد مردم، مدیران و خدمتگزاران، موجب تقویت روزافزون اقتدار ملی خواهد شد و در چنین شرایطی، هیچ نیروی بیگانه و متجاوزی قادر نخواهد بود این ملت سرافراز را به زانو درآورد و اراده ملت ایران را زیر پا بگذارد.
دکتر پزشکیان با اشاره به مواضع اصولی و پایدار ایران در برابر تجاوزگریهای اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل، مجدداً تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان خواهان جنگ و بیثباتی در منطقه نیست و همواره بر اهمیت گفتگو و تعامل سازنده با تمام کشورهای جهان تاکید داشته است؛ با این حال، هرگونه تلاش برای تحمیل اراده یا وادار کردن ملت ایران به تسلیم، از اساس محکوم به شکست است و مردم فهیم ایران هرگز چنین رویکردی را برنخواهند تابید و با آن مقابله خواهند کرد.
این بازدید سرزده و اظهارات صریح رئیسجمهور، نشاندهنده اهمیت جایگاه اورژانس در نظام سلامت و مدیریت بحران کشور است. اورژانس به عنوان خط مقدم رسیدگی به حوادث و سوانح، نقش حیاتی در حفظ جان و سلامت شهروندان ایفا میکند، به ویژه در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی مواجه است.
عملکرد موفقیتآمیز اورژانس در ارائه خدمات فوری و تخصصی در شرایط حساس، نه تنها موجب دلگرمی مردم شده، بلکه اقتدار ملی را نیز تقویت میکند. موضع قاطع رئیسجمهور مبنی بر عدم پذیرش تسلیم، بیانگر عزم جدی ایران برای دفاع از استقلال و منافع ملی خود در برابر هرگونه تهدید و تجاوز است. این پیام روشن به تمامی بازیگران منطقهای و بینالمللی ارسال میشود که ایران، با وجود تاکید بر دیپلماسی و صلح، آمادگی کامل برای دفاع از کیان خود را دارد و در برابر هیچ فشاری سر خم نخواهد کرد.
نقش حیاتی اورژانس در چنین شرایطی، گواه اهمیت سرمایهگذاری و حمایت مستمر از این بخش حیاتی کشور است تا بتواند با حداکثر توان و آمادگی به ملت خدمت کند
