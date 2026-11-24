رئیس‌جمهور در نشست با فعالان سیاسی ریشه مشکلات را منیت دانست و بر ضرورت حضور در میدان عمل، اصلاح تخصیص ارز و مدیریت منابع تأکید کرد.

مسیح پزشکیان ، رئیس‌جمهوری ایران، در نشست اخیر با حضور چهره‌های سیاسی و فعالان منطقه‌ای، به واکاوی عمیق ریشه‌های گسل‌های داخلی و راهکارهای برون‌رفت از بحران‌های چندلایه پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی، رهبر شهید، دانشمندان، فرماندهان، دانش‌آموزان و تمام کسانی که در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند، فضایی معنوی را برای آغاز گفتگوها فراهم کرد. رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از وجود دیدگاه‌های کاملاً متضاد میان دو جبهه اصولگرا و اصلاح‌طلب، تصریح کرد که این تفاوت‌ها نه تنها یک پدیده معمولی نیست، بلکه نشان‌دهنده نیاز فوری به بازتعریف مدل حکمرانی و تعامل سازنده است.

ریشه اختلافات در منیت و نیاز به وحدت عمل

پزشکیان در تحلیل دقیق وضعیت موجود، مدعی شد که بخش عمده‌ای از اختلافات و درگیری‌های سیاسی در کشور، از ریشه‌یابی در مفهوم "منیت" نشأت می‌گیرد. وی با اذعان به وجود گلایه‌های متقابل از سوی دو طیف سیاسی، توضیح داد که یک طرف معتقد است اقدامات کافی صورت نگرفته است، در حالی که طرف دیگر احساس می‌کند فرصت‌خواهی و میدان‌داری به درستی محقق نشده است. رئیس‌جمهور با صداقت مدیریتی پذیرفت که ممکن است برخی مدیران در اجرای صحیح وظایف خود دچار خطا شده باشند و مدیریت شرایط فعلی را که نیازمند رعایت حق و عدالت و حذف منافع جناحی است، کاری دشوار اما ضروری دانست. این دیدگاه نشان می‌دهد که دولت بر درک عمیق چالش‌های درونی و تأثیر آن بر کارآمدی نظام اداری تسلط دارد و آماده اصلاح مسیر است.

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اصلاح نظام سلامت با رویکرد عوامل اجتماعی

در بخش دیگری از سخنان، رئیس‌جمهور به تبیین رویکرد جدید نظام بهداشت و درمان پرداخت و بر مفهوم "عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت" تأکید ویژه کرد. وی توضیح داد که شرایط زندگی افراد، از جمله فقر، بی‌سوادی، بیکاری، یتیمی، سالمندی و دورافتادگی، تأثیر مستقیمی بر سلامت فیزیکی و روانی شهروندان دارد. پزشکیان خاطرنشان کرد که افراد فقیر و بیکار در معرض خطر بیشتر بیماری و حتی فوت قرار دارند و بنابراین، پزشکان و مراکز درمانی موظفند این قشر آسیب‌پذیر را فارغ از هرگونه دسته‌بندی سیاسی یا اجتماعی، تحت پوشش مراقبتی قرار دهند. این نگاه جامع نشان‌دهنده حرکت دولت به سمت سلامت عمومی و کاهش نابرابری‌های ساختاری در جامعه است.

پاسخ به انتقادات و عملکرد دولت در آموزش و ارز

مسیح پزشکیان در پاسخ به انتقادات مطروح شده درباره عدم تحقق وعده‌ها، اعلام کرد که تمام تلاش خود را در حوزه آموزش و ایجاد عدالت آموزشی به کار گرفته است. وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی و اصلاح نحوه تخصیص ارز کالاهای اساسی اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در مقابله با رانت‌خواری دانست. رئیس‌جمهور یادآوری کرد که در گذشته، در مناسبت‌هایی مانند ماه رمضان و عید، کمبود کالا در بازار مشاهده می‌شد، اما اکنون حتی در شرایط دشوار، بازار از کالا تجهیز شده است. اگرچه گرانی و دشواری‌های اقتصادی را قبول دارد، اما دلیل آن را محدودیت‌های مسیرهای تجاری و افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی عنوان کرد و تأکید نمود که حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، راهکاری برای عدالت اقتصادی بوده است.

مدیریت بحران انرژی و مقابله با دشمن خارجی

رئیس‌جمهور در خصوص چالش‌های انرژی، بر ضرورت مبرم صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق تأکید کرد و با مقایسه مصرف سرانه ایران با استانداردهای جهانی، هشدار داد که کشور پنج تا شش برابر بیشتر گاز و دو تا سه برابر بیشتر برق مصرف می‌کند. وی پرسید آیا در جای دیگر جهان چنین وضعیتی وجود دارد و آیا این عدالت است که از بیت‌المال به همه منابع اختصاص یابد اما بهره‌مندی از آن یکسان نباشد. پزشکیان همچنین به اهداف دشمن در حمله به کشور اشاره کرد و گفت که محاسبات آنها بر سقوط کشور پس از شهادت رهبر و فرماندهان استوار بود، اما امروز مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن خارجی نیازمند اتحاد و دست‌به‌دست دادن تمام اقشار جامعه است.

نیاز به نیروی انسانی توانمند به جای طرح‌های بدون اجرا

در جمع‌بندی مباحث، مسیح پزشکیان با انتقاد از تمرکز بیش از حد بر طرح‌های بدون اجرا، خواستار تغییر رویکرد به سمت جذب نیروی انسانی ماهر و اهل عمل شد. وی تصریح کرد که مشکل کشور ما کمبود طرح نیست، بلکه کمبود افرادی است که آستین بالا بزنند و برای حل مسائل وارد میدان شوند. رئیس‌جمهور در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، مدیریت، اقتصاد، تجارت و آموزش پرورش با مشکل کمبود نیروی انسانی توانمند مواجه است و معتقد است که مسجدها و محله‌ها باید به پایگاه‌های حل مسائل اجتماعی تبدیل شوند. این دیدگاه نشان‌دهنده نیاز مبرم سیستم مدیریتی به بازنگری در ساختار نیروی انسانی و ایجاد ظرفیت‌های عملیاتی در سطح پایه‌های جامعه برای عبور از چالش‌های پیش رو است.