مسعود پزشکیان در نشست هم‌اندیشی با مدیران اجرایی بر لزوم خروج فوری از وضعیت بلاتکلیفی نه جنگ و نه صلح و اصلاح الگوی مصرف سوخت با مشارکت عمومی تأکید کرد.

مسعود پزشکیان ، رئیس‌جمهوری ایران، در دیداری مهم با منتخبین استان‌ها تصریح کرد که ماندن در وضعیت " نه جنگ و نه صلح" برای کشور زیان‌بار است و این بلاتکلیفی باید هرچه سریع‌تر با عزت و اقتدار پایان یابد. او معتقد است با روشن شدن تکلیف این وضعیت و بهره‌گیری از پتانسیل‌های معدنی و ذخایر طلایی جغرافیای کشور، بسیاری از چالش‌های پیش‌رو قابل حل خواهند بود.

ضرورت خروج از بلاتکلیفی ژئوپلیتیک

رئیس‌جمهوری با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه‌ای مملو از سرمایه‌های معدنی ارزشمند، بر لزوم تعیین تکلیف سریع از وضعیت عدم قطعیت سیاسی و امنیتی تأکید کرد. او خاطرنشان ساخت که شفافیت در این زمینه می‌تواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد و این امر نیازمند اراده‌ای قوی برای عبور از روزمرگی‌های مخرب است.

Also read حمله فیزیکی به سیاستمدار آلمانی در تظاهرات و بازداشت متهم

نقش محوری مردم در مدیریت بحران انرژی

پزشکیان در نشست هم‌اندیشی با استانداران، فرمانداران، شهرداران و شوراهای شهر که شامگاه شنبه ۳۰ آبان‌ماه برگزار شد، بر اهمیت مشارکت عمومی در مدیریت بهینه سوخت و انرژی تأکید ورزید. وی میانگین مصرف سوخت و انرژی در ایران را سه برابر بیشتر از سایر کشورها دانست و آن را موضوعی دانست که باید حتماً اصلاح شود. همچنین وی مصرف صحیح را از توصیه‌های مهم اسلام در زمینه پرهیز از اسراف دانست و به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص اشاره کرد.

تضمین امنیت انرژی واحدهای تولیدی

رئیس‌جمهوری حمایت از تولید و صنعتگران را از اولویت‌های اساسی دولت برشمرد و هشدار داد که نباید تحت هیچ شرایطی برق و سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنایع قطع شود. او تصریح کرد که صادرکنندگان باید در روند فعالیت‌های خود از برق سبز عرضه شده در بورس استفاده کنند تا سهمیه برق به نیازمندان اختصاص یابد و زنجیره تولید دچار اختلال نشود.

مقابله با ناترازی‌ها از طریق اصلاح مدیریت

پزشکیان با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد نارضایتی از طریق قطع زنجیره تولید هستند، اصلاح الگوی مصرف را راهکاری برای ناامیدی دشمنان دانست. وی خاطرنشان کرد که حاکمیت نباید اجازه دهد شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده به فعالیت خود ادامه دهند و فرایندها در این دستگاه‌ها باید اصلاح شود. همچنین وی اشاره کرد که مدیرانی که نتوانند مدیریت هزینه‌اثربخش داشته باشند، باید طبق قوانین با آن‌ها برخورد شود.

راهکارهای عملیاتی برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری

در این نشست، پزشکیان بر ضرورت مداخله مؤثر نخبگان و جوامع دانشگاهی در مسیر حمایت مستمر از تولید تأکید کرد. او پیشنهاد داد که مسئولان اجرایی چنانچه با ایجاد فضای رقابتی بتوانند سهم مؤثری در مدیریت مصرف سوخت و انرژی داشته باشند، تشویق شوند. همچنین پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری کارمندان به عنوان راهکاری برای مدیریت انرژی و حفظ سلامت جسمانی توصیه شد.