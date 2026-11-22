مسعود پزشکیان رئیس جمهور با انتقاد از بلاتکلیفی نه جنگ نه صلح تاکید کرد باید با عزت خارج شویم. وی به ناترازی انرژی و بیکاری نیز اشاره کرد.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی رسمی و صریح، وضعیت فعلی را یک بن‌بست ناپایدار توصیف کرد و هشدار داد که ماندن در سناریوی "نه جنگ-نه صلح" هزینه‌های سنگین و زیان‌آوری برای کشور خواهد داشت. وی در نشست هم‌اندیشی با جمعی از مسئولان اجرایی تاکید کرد که این نوع بلاتکلیفی سیاسی و امنیتی نباید مدت بیشتری طول بکشد و ضرورت دارد کشور هرچه سریع‌تر از این وضعیت خارج شود.

نیاز فوری به خروج از بن‌بست سیاسی

مسعود پزشکیان رئیس جمهور با بیان اینکه تکلیف این وضعیت باید به صورت منطقی و روشن تعیین گردد، ابراز داشت که شفافیت در این مورد می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی کشور باشد. رئیس جمهور ایران تصریح کرد که خروج از این وضعیت باید با حفظ عزت و اقتدار ملی صورت گیرد و نمی‌توان زمان را بیشتر به نفع این بلاتکلیفی هدر داد. وی بر اهمیت اقدام قاطع و فوری برای پایان دادن به این دوره ابهام تاکید ویژه ای داشت.

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هشدار به مسئولان درباره ناترازی انرژی

در جریان این نشست که با محوریت "حکمرانی هم‌افزا در حوزه مدیریت بهینه سوخت و انرژی" برگزار شد، رئیس جمهور ایران به منتقدین داخلی نیز هشدار داد که نمی‌توانند ناترازی‌ها و کمبودهای موجود در زیرساخت‌های انرژی را نادیده بگیرند یا پنهان کنند. مسعود پزشکیان یادآوری کرد که مردم این مشکلات را به خوبی درک می‌کنند و کتمان واقعیت‌ها تنها باعث افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. وی خواستار نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت مدیریت منابع سوخت در سراسر کشور شد.

تهدید زنجیره تولید توسط دشمنان خارجی

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ادامه داد که دشمنان خارجی به دنبال ایجاد اختلال در زنجیره تولید و ایجاد بیکاری هستند تا نارضایتی های اجتماعی را در ایران افزایش دهند. وی تاکید کرد که مسئولان اجرایی باید از تمام اختیارات قانونی خود برای مدیریت مصرف بهینه انرژی استفاده کنند تا از تداوم فعالیت بنگاه ها و کارخانجات اطمینان حاصل شود. هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند به ضرر امنیت اقتصادی کشور تمام شود.

برخورد قاطع با مدیران ناکارآمد

رئیس جمهور ایران با بیان اینکه حاکمیت نباید اجازه دهد شرکت‌های زیان‌ده به فعالیت خود ادامه دهند، دستور داد فرآیندها در دستگاه‌های ناکارآمد اصلاح شود. مسعود پزشکیان افزود اگر مدیری توانایی مدیریت هزینه‌اثربخش را نداشته باشد باید طبق قوانین و مقررات با او برخورد شود و دولت نباید هزینه ناتوانی مدیریتی افراد را بپردازد. این رویکرد سخت‌گیرانه نشان دهنده عزم جدی دولت در اصلاح ساختار مدیریتی کشور است.

دستور کار اجرایی برای استانداران و فرمانداران

در پایان این جلسه که با حضور منتخبین استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران و اعضای شوراهای شهر برگزار شد، بر لزوم هماهنگی بیشتر در سطوح مختلف مدیریتی تاکید گردید. مسعود پزشکیان انتظار دارد که این مسئولان استانی و محلی در اجرای دقیق دستورات وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط در حوزه انرژی اقدام کنند. این نشستن فرصتی برای همسوسازی سیاست‌های کلان مرکز با نیازهای عملیاتی مناطق مختلف کشور بود تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.