پروژه ساخت هواپیمای جدید توربوپراپ در روسیه متوقف شد و به وزارت دفاع واگذار شد

طراح ارشد هواپیماهای ترابری شرکت «هواپیماسازی غیرنظامی اورال»، اعلام کرد که کار روی ساخت هواپیمای جدید توربوپراپ «تیویآراس-۴۴ لادوگا» در روسیه متوقف شده و این پروژه به وزارت دفاع واگذار شده است. این هواپیما در خطوط هوایی منطقهای، جایگزین هواپیماهای آنتونوف-۲۴ و آنتونوف-۲۶ بود که هنوز از دوران اتحاد جماهیر شوروی باقی مانده بودند. ویژگی این خطوط هوایی شرایط سخت آبوهوایی است. بسیاری از فرودگاههای این مسیرها در مناطق شمالی قرار دارند و کیفیت باندهای فرود آنها نیز پایین است.
آقای مرنکوف در کنفرانسی درباره پشتیبانی هوانوردی مناطق قطبی، سیبری و خاور دور که سازمان هوانوردی روسیه برگزار کرده بود، گفت: «پروژه تیویآراس-۴۴ لادوگا متوقف شده است. تصمیم گرفته شده این هواپیما و تمام زیرساختهای علمی و فنی آن در اختیار وزارت دفاع قرار گیرد تا بر پایه آن، یا نسخه ترابری مجهز به رمپ، یا نسخه ترابری با در جانبی، یا نسخه مسافربری ویژه نیازهای وزارت دفاع ساخته شود.
