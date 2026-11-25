وزیر حمل‌ونقل ترکیه از کلنگ‌زنی زودهنگام پروژه جاده توسعه در عراق خبر داد. این پروژه استراتژیک، سالانه 60 میلیارد دلار درآمد و 70 هزار شغل در ترکیه ایجاد می‌کند.

عبدالقادر اورال‌اوغلو ، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه ، در جریان سفر خود به پایتخت عراق ، خبرهای مهمی درباره پیشرفت پروژه‌های بزرگ زیرساختی اعلام کرد. این مقام بلندپایه ترکیه ‌ای که برای شرکت در نمایشگاه حمل‌ونقل، هوانوردی و لجستیک به بغداد سفر کرده است، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او تاکید کرد که اولویت اصلی در دیدارهایش با مقامات عراق ی، تسریع روند نهایی‌سازی پروژه استراتژیک " جاده توسعه" است.

وضعیت نهایی توافق و برنامه زمان‌بندی پروژه

وزیر حمل‌ونقل ترکیه با اشاره به وضعیت فعلی مذاکرات، بیان کرد که روند تبدیل تفاهم‌نامه‌های اولیه به توافق‌نامه رسمی به مرحله نهایی رسیده است. این پیشرفت‌های دیپلماتیک و فنی نشان‌دهنده اتمام گام‌های حقوقی و اجرایی لازم برای شروع عملیات است. اورال‌اوغلو با ابراز امیدواری مدیریت صحیح و هماهنگی‌های دوجانبه، اعلام کرد که با وجود تنها یک ماه تا پایان سال، پیشرفت‌های قابل‌توجهی حاصل شده است. او خاطرنشان کرد که امکان برگزاری مراسم کلنگ‌زنی رسمی پروژه در خاک عراق در آینده نزدیک وجود دارد.

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تخمین اقتصادی و اشتغال‌زایی پروژه بزرگ

یکی از جذاب‌ترین ابعاد این پروژه بزرگ زیرساختی، تأثیر مستقیم و چشمگیر آن بر اقتصاد و بازار کار دو کشور است. طبق برآورد دقیق وزیر حمل‌ونقل ترکیه، اجرای کامل پروژه جاده توسعه منجر به ایجاد بیش از 70 هزار فرصت شغلی جدید در ترکیه خواهد شد. علاوه بر اشتغال‌زایی، این پروژه ظرفیت تولید حدود 60 تا 61.5 میلیارد دلار درآمد اقتصادی را در طی یک دوره 10 ساله دارا می‌باشد. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این پروژه برای رونق اقتصادی منطقه‌ای و فراملی است.

همکاری کریدورهای جاده توسعه و راه‌آهن حجاز

اورال‌اوغلو در پاسخ به شایعات و ادعاهای مطرح شده درباره رقابت میان کریدورهای بین‌المللی، تاکید کرد که "جاده توسعه" و "راه‌آهن حجاز" رقیب یکدیگر نیستند. برعکس، این دو مسیر حمل‌ونقلی مکمل یکدیگر عمل می‌کنند و از ظرفیت‌های همدیگر پشتیبانی می‌نمایند. وزیر ترکیه با اشاره به حجم عظیم محموله‌هایی که نیاز به جابجایی دارند، بیان کرد که تکمیل سریع هر دو مسیر می‌تواند ترافیک سنگین تنگه هرمز را کاهش دهد. وی گفت که اگر این مسیرهای زمینی زودتر تکمیل می‌شدند، شاید تنگه هرمز تا این اندازه در کانون توجه جهان قرار نمی‌گرفت.

توسعه مناطق صنعتی و لجستیک در مسیر ترانزیت

استراتژی جدید ترکیه بر این اصل استوار است که کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی نباید صرفاً به عنوان مسیرهای عبوری و ترانزیتی تلقی شوند. ایجاد مناطق صنعتی سازمان‌یافته در طول این مسیرها، یک اقدام ضروری برای افزایش ارزش افزوده محسوب می‌شود. علاوه بر این، احداث مراکز لجستیکی مدرن و بنادر مرتبط در طول کریدور جاده توسعه، به تولید داخلی و صادرات محصولات کمک شایانی خواهد کرد. این رویکرد جامع، پروژه را از یک مسیر آسفالت ساده به یک زنجیره ارزش اقتصادی تبدیل می‌کند.

اولویت‌های دیپلماتیک و آینده همکاری‌ها

سفر وزیر حمل‌ونقل ترکیه به بغداد، نمادی از تداوم روابط اقتصادی و زیرساختی میان دو همسایه است. حضور اورال‌اوغلو در نمایشگاه لجستیک بغداد، فرصتی مناسب برای نمایش دستاوردها و همزمان نهایی‌سازی قراردادهای کلیدی بود. تاکید بر تکمیل سریع پروژه جاده توسعه، نشان‌دهنده عزم جدی آنکارا برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه است. این پروژه نه تنها به عنوان یک پروژه زیرساختی، بلکه به عنوان یک محرک اصلی برای رشد اقتصادی پایدار در ترکیه و عراق شناخته می‌شود.