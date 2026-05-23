پرونده جاسوسی آمریکایی-صهیونیستی در استان سمنان به پایان رسید

در این پرونده، دادگاه صالح قضایی با استناد به مدارک و مستندات کافی و نیز اعترافات صریح متهمان مبنی بر همکاری با شبکههای معاند و اقدام علیه امنیت ملی، آنان را به حبسهای طویلالمدت محکوم کرد. علاوه بر محکومیت به حبسهای سنگین (۲۶ و ۲۷ سال)، مجازاتهای تکمیلی قاطعی نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است؛ از جمله انفصال از کلیه خدمات دولتی، ممنوعیت مطلق خروج از مرزهای کشور و محرومیت از عضویت در هرگونه احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی که این حکم اکنون در حال اجراست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور احکام قطعی دو متهمی که در راستای اهداف سرویسهای جاسوسی آمریکایی-صهیونیستی فعالیت میکردند، خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان با اعلام جزئیات این پرونده اظهار کرد: در جریان شناسایی عناصر داخلیِ دشمن در بحبوحه حملات تجاوزکارانه دشمنان آمریکایی-صهیونی به تمامیت ارضی کشور، دو زن به نامهای «لیلا رمضانی فرزندکمال» و «فاطمه ملک احمدی فرزند احمد» که با برقراری ارتباط با شبکههای معاند و ارسال محتوای تصویری و اطلاعاتِ مورد نیازِ دشمن برای هدایت اقدامات ایذایی علیه ملت شریف ایران فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند
