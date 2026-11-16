پرونده قضایی فوت سوگند در کرمانشاه تشکیل شد

دادستان مرکز استان کرمانشاه از تشکیل پرونده قضایی به اتهام مرگ دختر دانش‌آموز به نام سوگند خبر داد. بررسی‌ها شامل فرضیات قتل یا خودکشی است.

حمید رضا کریمی ، دادستان مرکز استان کرمانشاه ، رسماً از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی مرگ دختر دانش‌آموزی به نام سوگند خبر داد. وی تأکید کرد که بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه، دستورالعمل‌های لازم برای تحقیقات دقیق و جدی صادر شده است.

جزئیات تشکیل پرونده و دستورالعمل‌ها

بر اساس اعلام رسمی، تحقیقات برای روشن شدن علت دقیق و چگونگی وقوع این اتفاق مرگبار با سرعت بالا ادامه دارد. دادستان مرکز استان کرمانشاه گفت که در راستای بررسی ابعاد مختلف این حادثه تلخ، اقدامات فوری انجام شده است.

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کریمی با بیان اینکه پرونده به سرعت تشکیل شد، افزود که دستور جلب برای افراد مرتبط با موضوع این حادثه صادر گردیده است. این اقدام قضایی با هدف آن انجام می‌شود که تمام زوایای پنهان ماجرا به دقت مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد.

فرضیات قتل یا خودکشی در دستور کار

تحقیقات قضایی و بررسی‌های تخصصی کارشناسان در حال حاضر بر چندین فرضیه متمرکز است. دادستان تصریح کرد که در میان این فرضیات، بررسی احتمالاتی همچون قتل یا خودکشی برای تعیین علت اصلی فوت در اولویت قرار دارد.

مسئول دستگاه قضا در استان کرمانشاه هشدار داد که تا زمان تکمیل نهایی تحقیقات و دریافت گزارش‌های کارشناسی معتبر، هرگونه اظهارنظر قطعی درباره علت مرگ سوگند امکان‌پذیر نیست. شفافیت در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است.

اولویت‌های دستگاه قضایی و صیانت از حقوق

کریمی با تکرار حساسیت ویژه قوه قضاییه بر این پرونده خاطرنشان کرد که صیانت از حقوق شهروندی و کشف حقیقت، از اولویت‌های اصلی رسیدگی است. دستگاه قضایی متعهد است که با دقت نظر کامل این موضوع را پیگیری کند.

وی در پایان اعلام کرد که پس از حصول اطمینان کامل از صحت و دقت تمامی اطلاعات جمع‌آوری شده، نتایج نهایی بررسی‌ها برای عموم اطلاع‌رسانی خواهد شد. این فرآیند اطمینان‌بخش است که عدالت و حقیقت به بهترین شکل بررسی می‌شود.