پرونده فساد در یونان: ۳۹ مظنون بازداشت شدند

پلیس یونان ۳۹ مظنون را بازداشت کرد و میزان تخلف مالی را ۷.۵ میلیون یورو برآورد کرد. این پرونده به کلاهبرداری گسترده مربوط به کمک‌های کشاورزی اتحادیه اروپا مربوط می‌شود.

در جریان تحقیقات درباره یک پرونده گسترده فساد مربوط به یارانه‌های کشاورزی اتحادیه اروپا در یونان ، مقام‌ها ۳۹ مظنون را بازداشت کردند. پلیس یونان اعلام کرد که روز سه‌شنبه ۲۶ مه (۵ خرداد) ۱۷ نفر در شمال کشور، عمدتا در شهر تسالونیکی، دومین شهر بزرگ یونان ، بازداشت شدند.

بنا بر این گزارش، روز پیش از آن نیز ۲۲ نفر بازداشت شده بودند که بیشتر آنها در جزیره کرت انجام شده است. به گفته پلیس، در میان بازداشت‌شدگان دو حسابدار و سه کارمند ارشد نیز حضور دارند که مسئول رسیدگی به درخواست‌های دریافت یارانه‌های کشاورزی بوده‌اند. پلیس میزان تخلف مالی در ارتباط با این بازداشت‌ها را ۷.۵ میلیون یورو برآورد کرده است.

پیش‌تر نیز در اکتبر سال گذشته، ده‌ها مظنون در سراسر یونان به اتهام دست داشتن در یک کلاهبرداری گسترده مربوط به کمک‌های کشاورزی اتحادیه اروپا بازداشت شدند. شمار زیادی از این پرونده‌ها به کرت مربوط می‌شود، جایی که کشاورزی در کنار گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی آن است. در پی تحقیقاتی که به‌ویژه دادستانی اروپا آنها را هدایت می‌کند، مصونیت ۱۱ نماینده پارلمان یونان نیز در همین رابطه لغو شده است.

این سیاستمداران متهم‌اند که به کشاورزان و دیگر شهروندان برای سوءاستفاده از کمک‌های اتحادیه اروپا کمک کرده‌اند. شماری از کشاورزان متهم‌اند که برای زمین‌هایی درخواست یارانه کشاورزی داده‌اند که اساسا مالک آنها نبوده‌اند، یا این‌که برای دریافت کمک مالی بیشتر، به دروغ تعداد دام‌های خود را بیشتر اعلام کرده‌اند. این سوءاستفاده‌ها از آنجا آسان‌تر شده بود که در زمان ثبت درخواست‌های یارانه در یونان، وضعیت مالکیت بسیاری از زمین‌ها روشن نبود و اسناد ثبتی نیز ناقص بودند.

از جمله موارد مطرح‌شده در این پرونده، دریافت کمک کشاورزی برای درختان ادعایی زیتون در یک فرودگاه نظامی، مراتع در محوطه محوطه‌های باستانی و مزارع موز در کوه المپ است. در جریان این تحقیقات، تاکنون سه وزیر و چند معاون وزیر استعفا داده‌اند. اپوزیسیون در پی این پرونده، خواستار استعفای کل دولت کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، و برگزاری انتخابات زودهنگام شده است.

بنا به گزارش اختصاصی نشریه آلمانی اشپیگل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره ایجاد یک نهاد نظارتی برای کنترل فساد به توافق رسیدند. هفت نهاد این اتحادیه و پنج کارشناس مستقل در این مرکز همکاری می‌کنند. به دلیل ناکافی بودن اقدام‌ها علیه فساد مالی، بودجه مجارستان از اتحادیه اروپا بیش از شش میلیارد یورو کاهش می‌یابد. کمیسیون اتحادیه خواستار اعمال محدودیت‌های شدیدتری علیه مجارستان شده بود که با موافقت اکثریت همراه نشد.

