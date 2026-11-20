فهرست پروازهای مستقیم از اروپا به کارائیب به همراه آمار گردشگری ۲۰۲۵ جمهوری دومینیکن، پورتوریکو، جامائیکا و باهاما برای سفری بدون توقف به مقصدهای زیر آفتاب.

مسافران اروپایی که در زمستان به دنبال آفتاب هستند، می‌توانند بدون توقف میانی از شهرهای مختلف اروپا به مقصدهای کارائیب پرواز کنند. این گزارش فهرستی از پروازهای مستقیم میان اروپا و کارائیب را همراه با ویژگی‌های گردشگری جمهوری دومینیکن ، پورتوریکو ، جامائیکا ، باهاما و باربادوس ارائه می‌کند. کارائیب تقریبا در تمام سال مقصد مناسبی است و تنها فصل توفان استثنای این قاعده به شمار می‌رود.

اروپایی‌ها به‌ویژه در ماه‌های زمستانی نیمکره شمالی به این منطقه علاقه نشان می‌دهند. برای کسانی که از پروازهای دارای چند توقف دل‌زده‌اند، این فهرست پروازهای مستقیم را بر اساس شمار بازدیدکنندگان هر کشور، از بیشترین تا کمترین، مرتب کرده است.

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جمهوری دومینیکن؛ گردشگری ساحلی و پروازهای مستقیم اروپا

جمهوری دومینیکن با ۴۰۰ کیلومتر خط ساحلی یکی از مقاصد اصلی گردشگران اروپایی است. طبق اعلام یو‌ان توریسم (UN Tourism)، در سال ۲۰۲۵ میلادی ۸.۹ میلیون گردشگر این کشور را برای سفر انتخاب کردند.

مسافران می‌توانند مستقیم به شهر تفریحی پونتا کانا پرواز کنند؛ از مادرید با ایر اروپا، از پاریس شارل دوگل با ایر فرانس، از پاریس اورلی با ایر کارائیبس، از زوریخ با ادلوایس ایر، از میلان و پراگ با نئوس، از مونیخ و فرانکفورت با دیسکاور ایرلاینز و برای فرانکفورت همچنین با کوندور، از آمستردام با تی‌او‌آی فلای و از لندن گتویک با بریتش ایرویز.

برای سفر به پایتخت، سانتو دومینگو، پروازهای مستقیم از مادرید با ایر اروپا، ایبریا و ورلد۲فلای، از فرانکفورت با کوندور، از رم با ایتا ایرویز و از پاریس اورلی با ایر کارائیبس در دسترس است. فراتر از ساحل، سامانه‌های غاری پر از نقوش حکاکی‌شده تاینویی و تالاب‌های آرام کشور برای تماشای پرندگان جاذبه‌های دیگر آن هستند.

پورتوریکو و جامائیکا؛ رشد گردشگری و مسیرهای پرواز

مجمع‌الجزایر پورتوریکو در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۵.۸ میلیون نفر را پذیرا شد که نسبت به سال قبل ۴.۷ درصد افزایش داشت. اقامت کنسرتی بد بانی از ژوئیه تا سپتامبر بی‌تأثیر در این رشد نبود.

پورتوریکو در سال ۲۰۲۶ میلادی بار دیگر به‌خاطر یک ترانه ویروسی خبرساز شده است. مسافران می‌توانند تاریخ استعمار را در قلعه لا فورتالسا، که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، دنبال کنند و به محوطه آیینی بومی کاگوانا سر بزنند.

جامائیکا در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲.۶ میلیون نفر را برای سفر انتخاب کرد، هرچند شمار گردشگران به دلیل تأثیر توفان ملیسا کاهش یافت. انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۶ میلادی افزایش یابد.

علاقه‌مندان به رام می‌توانند از چندین ملک تولیدکننده این نوشیدنی برای بازدید از کارخانه‌ها دیدن کنند. پروازهای مستقیم از دوسلدورف و فرانکفورت با کوندور، آمستردام با تی‌او‌آی فلای، لندن هیثرو با ویرجین آتلانتیک، زوریخ با ادلوایس ایر و میلان با نئوس به مونته‌گو بی، بندر مهم کشتی‌های کروز، امکان‌پذیر است.

باهاما و باربادوس؛ جزیره‌هایی برای سفری متفاوت

باهاما با ۷۰۰ جزیره پراکنده در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۱.۸ میلیون نفر را به خود جذب کرد. گردشگران می‌توانند برای غواصی به این جزیره‌ها بروند یا در صورت تمایل به ساحل نزدیک بمانند و با خوک‌های معروف جزیره بیگ میجر کی شنا کنند.

از لندن هیثرو با بریتش ایرویز می‌توان مستقیم به ناساو، پایتخت باهاما، پرواز کرد. از پاریس اورلی با ایر کارائیبس نیز پرواز مستقیم به جزیره سن سالوادور وجود دارد.

باربادوس با آب‌های فیروزه‌ای، شن‌های سفید و مقادیر فراوان رام شناخته می‌شود. در بریج‌تاون، که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، می‌توان قدم زد، غذاهای کلاسیکی مانند کتلت ماهی باجن و برنج و نخود را امتحان کرد و برای دیدن مناظر پانورامیک تا صخره هکلتون پیاده‌روی کرد.