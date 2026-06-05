وزارت خارجه طالبان دلیل متوقف شدن پرواز اخراجی افغان‌ها از آلمان را کمبود دیپلمات‌های افغان در آلمان اعلام کرده است.

پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای اخراج شهروندان افغان از آلمان به افغانستان متوقف شد. وزارت خارجه طالبان دلیل این تصمیم را کمبود دیپلمات‌های افغان در آلمان اعلام کرده است.

برخی دیپلمات‌های پیشین افغانستان گفته‌اند که طالبان از موضوع اخراج پناهجویان به عنوان اهرم فشار علیه دولت آلمان استفاده می‌کند. وزارت خارجه و وزارت کشور آلمان در پاسخ به پرسش‌های شبکه NDR از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده‌اند، اما گزارش منتشرشده را نیز تکذیب نکرده‌اند.

گفته می‌شود که وزارت خارجه آلمان خواهان برخورد سخت‌گیرانه‌تر با طالبان است، در حالی که الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، نگران آن است که افزایش فشار بر طالبان روند اخراج مهاجران افغان به افغانستان را با مشکل مواجه کند. سخنگوی وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که دولت آلمان برای اجرای توافق ائتلاف حاکم و فراهم کردن امکان بازگرداندن منظم مهاجران به افغانستان همکاری نزدیکی میان نهادهای مختلف دارد، اما درباره مسائل داخلی دولت توضیحی ارائه نمی‌دهد.

بر اساس تحقیقات ان‌دی‌آر، طالبان از سال ۲۰۲۴ به طور سیستماتیک دیپلمات‌های منصوب دولت پیشین افغانستان را که در نمایندگی‌های این کشور در آلمان فعالیت می‌کردند، کنار زده است. افغانستانان‌دی‌آر همچنین گزارش داده است که برنامه استفاده از اخراج مهاجران افغان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولت آلمان، از سال گذشته در دستور کار طالبان قرار داشته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت آلمان در ماه‌های اخیر بارها بر ضرورت اخراج مهاجران افغان فاقد حق اقامت تاکید کرده و بازگرداندن این افراد را یکی از اهداف سیاست مهاجرتی خود اعلام کرده است. اکنون اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که ادامه این روند تا حدی به همکاری طالبان وابسته شده؛ همکاری‌ای که به نظر می‌رسد کابل تلاش می‌کند از آن برای افزایش نفوذ دیپلماتیک خود در آلمان استفاده کند





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