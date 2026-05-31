پرطرفدارترین مربیان جام جهانی در سال ۲۰۲۲

کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل با حقوق سالانه ۱۱.۳ میلیون دلار در صدر فهرست پردرآمدترین مربیان جام جهانی قرار دارد. یولیان ناگلزمان، سرمربی تیم ملی آلمان با حدود ۷.۹ میلیون دلار در سال در رتبه دوم قرار دارد و مائوریسیو پوچتینو نیز با حدود ۶.۸ میلیون دلار درآمد سالیانه سوم است. انگلیس نیز برای سرمربی تیم ملی آلمان هزینه زیادی کرده است. توماس توخل حدود ۶.۵ میلیون دلار در سال دریافت می‌کند تا تلاش کند به «۶۶ سال حسرت» این کشور در جام جهانی پایان دهد.

کارلو آنچلوتی با حقوق سالانه ۱۱.۳ میلیون دلار در صدر فهرست پردرآمدترین مربیان جام جهانی قرار دارد. این مربی ایتالیایی با یک ماموریت استخدام شد؛ رساندن برزیل به ششمین قهرمانی در جام جهانی.

یولیان ناگلزمان، سرمربی آلمان با حدود ۷.۹ میلیون دلار در سال در رتبه دوم قرار دارد و مائوریسیو پوچتینو نیز با حدود ۶.۸ میلیون دلار درآمد سالیانه سوم است. انگلیس نیز برای سرمربی آلمانی خود هزینه زیادی کرده است. توماس توخل حدود ۶.۵ میلیون دلار در سال دریافت می‌کند تا تلاش کند به «۶۶ سال حسرت» این کشور در جام جهانی پایان دهد. به گزارش آس اسپانیا، ۳۱ تیم از ۴۸ تیم حاضر در مسابقات از مربیان خارجی استفاده می‌کنند.

روبرتو مارتینس (پرتغال) و فابیو کاناوارو (ازبکستان) از جمله مربیان خارجی هستند که در کشورهای پرتغال و ازبکستان پول خوبی به دست می‌آورند و سالانه حدود ۴.۵ میلیون دلار درآمد دارند. در همین حال، آرژانتین، قهرمان فعلی جهان، به لیونل اسکالونی بسیار کمتر از رقبای دیگر پرداخت می‌کند. طبق گزارش‌ها، اسکالونی حدود ۲.۶ میلیون دلار در سال درآمد دارد و با وجود کسب بزرگترین جام در فوتبال، تنها در رتبه چهاردهم در میان سرمربیان جام جهانی قرار دارد





