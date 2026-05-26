خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که باشگاه پرسپولیس در واکنش به تعیین نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی بر اساس جدول فعلی لیگ برتر از سوی فدراسیون فوتبال، در حال آمادهسازی شکایت ی رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا است.
پرسپولیس معتقد است فدراسیون فوتبال در روند صدور مجوز حرفهای برخی باشگاهها تخلف کرده و با بعضی پروندهها با مماشات برخورد شده است. این باشگاه قصد دارد مستندات خود را برای بررسی روند صدور این مجوزها به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه کند. همچنین نحوه تعیین سهمیههای آسیایی از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، محور دیگر شکایت پرسپولیس به فیفا خواهد بود.
این باشگاه معتقد است در شرایطی که تیمها تعداد بازیهای برابری نکرده و هنوز حدود یکسوم مسابقات لیگ باقی مانده، ملاک قرار دادن جدول فعلی عادلانه نیست و فدراسیون فوتبال باید یکی از سهمیهها را بر اساس جدول نیمفصل تعیین کند. پیشتر، رسانههای داخل ایران، ازجمله ایرنا و تسنین، خبر دادند که با تصمیم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، تیمهای استقلال و تراکتور به عنوان تیمهای اول و دوم جدول لیگ تا پایان هفته بیست و دوم، به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی شدند.
همچنین تیم سپاهان به عنوان تیم سوم لیگ به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا حاضر خواهد شد
