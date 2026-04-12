پرسپولیس پیشنهاد جدیدی برای تعیین نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا ارائه کرد

باشگاه پرسپولیس با ارائه پیشنهادی خواستار برگزاری یک تورنمنت چهارجانبه برای تعیین نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا شد. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که قرار است امروز نشستی برای تعیین تکلیف لیگ برتر برگزار شود.
باشگاه پرسپولیس در پیشنهاد خود اعلام کرده است که با برگزاری یک تورنمنت چهارجانبه، تکلیف سه نماینده فوتبال ایران در فصل آتی لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا روشن شود، اما قهرمان این فصل معرفی نشود. این پیشنهاد که با هدف تعیین سریعتر نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی ارائه شده، به دنبال یافتن راهکاری جایگزین برای ادامه لیگ برتر است که به دلیل شرایط موجود و مسائل مختلف، با چالشهایی روبرو شده است. پرسپولیس معتقد است که برگزاری یک تورنمنت فشرده و کوتاه مدت میتواند راهحلی مناسب برای این وضعیت باشد، بهطوریکه هم تکلیف نمایندگان ایران در آسیا مشخص شود و هم از طولانی شدن بیش از حد مسابقات لیگ داخلی جلوگیری گردد. باشگاه پرسپولیس در پیشنهاد خود جزئیات برگزاری این تورنمنت را نیز مطرح کرده است. بر اساس این پیشنهاد، تیمهای پرسپولیس، تراکتور، استقلال و سپاهان در یک تورنمنت چهارجانبه با یکدیگر به رقابت میپردازند و در نهایت سه تیم برتر به عنوان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا معرفی خواهند شد. در این پیشنهاد تأکید شده که نیازی به تعیین قهرمان لیگ برتر نیست و تنها هدف، مشخص شدن نمایندگان ایران در مسابقات آسیایی است. این رویکرد نشاندهنده اولویتبندی باشگاه پرسپولیس برای حضور پرقدرت در رقابتهای آسیایی و همچنین تلاش برای کاستن از فشار و تنشهای موجود در فضای فوتبال ایران است. این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشود که پیش از این، گمانهزنیهای مختلفی در مورد سرنوشت لیگ برتر و زمان برگزاری مسابقات مطرح شده بود. پیش از این خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده بود که این رقابت ها از اوایل اردیبهشت به صورت متمرکز در تهران برگزار خواهد شد. این در حالی است که هنوز تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نشده است و برگزاری نشست امروز میتواند سرنوشت لیگ برتر را مشخص کند
