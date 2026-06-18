پرسپولیس با کسری طاهری به توافق رسید؛ دومین خرید تابستانی

باشگاه پرسپولیس پس از جذب مهدی تیکدری، با کسری طاهری مهاجم پیکان و روبین کازان به توافق اولیه دست یافت. این انتقال به صورت قرضی یک ساله انجام می‌شود و طاهری به خط حمله پرسپولیس اضافه خواهد شد.

در حالی که باشگاه پرسپولیس با مهدی تیکدری به عنوان اولین خرید تابستانی به توافق رسید و قرارداد با این ستاره تیم گل‌گهر را هم امضا کرد، امروز اخبار مختلفی در مورد توافق باشگاه پرسپولیس با کسری طاهری به عنوان دومین خرید در این فصل منتشر شد که واکنش هواداران پرسپولیس را به همراه داشت.

پرسپولیس که فصل گذشته هم ورودی سریع به نقل و انتقالات داشت و البته نتوانست رضایت هواداران خود را جلب کند، این بار در دومین خرید با کسری طاهری به توافق رسیده و مراحل عقد قرارداد با این مهاجم را نیز طی کرده تا او به خط حمله پرسپولیس در فصل آینده ملحق شود. با این حال نکته مهم اینکه مدیران باشگاه پرسپولیس هنوز به صورت رسمی برگه انتقال این بازیکن را از روبین کازان دریافت نکرده‌اند اما انتظار دارند این موضوع تا ۴۸ ساعت آینده رخ دهد و او به تیم پرسپولیس بپیوندد و تقریبا باید این انتقال را هم قطعی دانست.

هرچند که فعلا همه چیز در حد توافق شخصی با این بازیکن است. نکته کلیدی این که باشگاه روبین کازان با پرسپولیس بر سر انتقال قرضی یک ساله به توافق رسیده و او همچنان تحت قرارداد باشگاه روبین کازان خواهد بود و چه بسا درخشش او در این فصل تیم پرسپولیس بتواند زمینه را برای فروش این بازیکن به تیم‌های دیگر از سوی باشگاه روس در سال‌های آینده تضمین کند.

کسری طاهری فصل گذشته عملکرد قابل قبولی در پیکان داشت و پیش از مصدومیت چهار گل و یک پاس گل را به ثبت رساند اما مصدومیت او را از درخشش در ادامه لیگ برتر باز داشت تا اینکه حالا فرصت کار در تیم پرسپولیس را داشته باشد. با حضور قرارداد کسری طاهری، حالا خط حمله پرسپولیس این بازیکن و ایگور سرگیف را تحت قرارداد خود خواهد داشت و همه در انتظار تعیین وضعیت علی علیپور برای فصل آینده خواهند بود، بازیکنی که قراردادش به پایان رسیده و در اردوی تیم ملی است و احتمالا بعد از بازگشت، قراردادش امضا خواهد شد.

این خریدها نشان از عزم جدی مدیریت باشگاه برای تقویت تیم در آستانه فصل جدید دارد. هواداران پرسپولیس امیدوارند که این نقل و انتقالات بتواند تیم را برای رقابت در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا قدرتمندتر کند. طبق گزارش منابع نزدیک به باشگاه، مذاکرات با کسری طاهری از چند هفته پیش آغاز شده بود و پس از بررسی گزینه‌های مختلف، سرانجام مدیریت پرسپولیس به این نتیجه رسید که طاهری می‌تواند گزینه مناسبی برای خط حمله باشد.

این بازیکن ۲۳ ساله سابقه بازی در تیم‌های پایه و همچنین تیم ملی امید را دارد و می‌تواند در آینده به یکی از مهره‌های کلیدی پرسپولیس تبدیل شود. از سوی دیگر، باشگاه روبین کازان با انتقال قرضی موافقت کرده تا طاهری فرصت بازی در تیمی بزرگ را پیدا کند و ارزش خود را افزایش دهد. در صورت موفقیت این انتقال، کسری طاهری می‌تواند جانشین مناسبی برای مهاجمان فعلی پرسپولیس باشد و بار گلزنی تیم را به دوش بکشد.

فصل گذشته پرسپولیس در خط حمله با مشکلاتی مواجه بود و امید می‌رود که با جذب طاهری، این مشکل برطرف شود





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