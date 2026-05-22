پرسپولیس: اگر علیرضا بیرانوند محروم شود، فدراسیون فوتبال ایران مقصر اصلی است

باشگاه پرسپولیس از دادگاه عالی ورزش درخواست کرده تا پرونده شکایت این باشگاه از علیرضا بیرانوند را مورد بررسی قرار بدهد و حتی هزینه لازم جهت انجام این کار را نیز پرداخت کرده است. برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که اگر دلایل پرسپولیس مورد قبول واقع شود، علیرضا بیرانوند جدا از بحث جریمه نقدی، شاید حداکثر تا چهار ماه هم از حضور در هر مسابقه رسمی محروم گردد.

باشگاه پرسپولیس روی این نکته تاکید دارد که حتی اگر علیرضا بیرانوند محروم شود، آنها کوچکترین تقصیری ندارند و مقصر اصلی فدراسیون فوتبال ایران است.

در حالیکه شمارش معکوس برای آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شده و در شرایط عادی، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان اصلی تیم ملی در این تورنمنت خواهد بود، پرسپولیس از دادگاه عالی ورزش درخواست کرده تا پرونده شکایت این باشگاه از علیرضا بیرانوند را مورد بررسی قرار بدهد و حتی هزینه لازم جهت انجام این کار را نیز پرداخت کرده است.

به گزارش خبرورزشی، اتفاقی که برخی افراد مدعی‌اند اگر منجر به صدور حکم علیه بیرانوند قبل از آغاز جام جهانی شود، احتمال دارد دروازه‌بان اصلی تیم ملی را از حضور در این مسابقات محروم کند چون برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که اگر دلایل پرسپولیس مورد قبول واقع شود، علیرضا بیرانوند جدا از بحث جریمه نقدی، شاید حداکثر تا چهار ماه هم از حضور در هر مسابقه رسمی محروم گردد. البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که با توجه به سوابق پرونده‌های قبلی، خیلی بعید است دادگاه عالی ورزش تا قبل از شروع جام جهانی یعنی ۲۱ خرداد حکم خود را صادر کند.

نکته مهم اینجاست که اغلب مدیران باشگاه پرسپولیس تمایلی به مصاحبه در این رابطه ندارند اما در گفتگوهای غیر رسمی روی این نکته تاکید می‌کنند که اگر فدراسیون پرونده را به موقع و با قاطعیت بررسی می‌کرد، کار به دادگاه عالی ورزش کشیده نمی‌شد و الان هم مسئولیت حکم احتمالی بر گردن این ارگان است نه پرسپولیسی‌ها! علیرضا بیرانوند تابستان ۱۴۰۳ از پرسپولیس جدا شد و به تراکتور رفت.

دقیقاً از همان زمان بود که درگیری‌های شدید حقوقی میان این باشگاه و سنگربان اصلی تیم ملی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.





