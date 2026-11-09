پرسپولیس صدرنشین شد / حاشیه اخراج آسانی و انتقادات گاردین از ترامپ

تیم فوتبال زنان پرسپولیس با پیروزی ۱ بر ۰ مقابل سپاهان به صدر جدول لیگ برتر صعود کرد. در همین حال یاسر آسانی در استقلال اخراج شد.

تیم فوتبال زنان پرسپولیس در هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر، موفق شد با نتیجه ۱ بر ۰ تیم سپاهان را شکست دهد تا با کسب ۱۸ امتیاز به صدر جدول رده‌بندی صعود کند. این در حالی است که تیم‌های گل‌گهر و استقلال هر کدام با ۱۳ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم این جدول قرار دارند. در نخستین دقایق این مسابقه، تمرکز بازیکنان دو تیم بر روی استراتژی‌های دفاعی بود و پرسپولیس با بازی منضبط خود فضای حمله را محدود کرد.

تک گل پرسپولیس و صدرنشینی تیم بانوان

تک گل پیروزی‌آور برای پرسپولیس در این دیدار ارزشمند توسط سمیه اسماعیلی به ثمر رسید. این نتیجه باعث شد تا فاصله امتیازی تیم صدرنشین با رقبای نزدیک خود بیشتر شود. عملکرد منسجم تیم پرسپولیس در هفته هفتم، نشان‌دهنده آمادگی بالا برای ادامه فصل با انگیزه‌ای مضاعف است. مدیریت صحیح بازی توسط کادر فنی و اجرای دقیق تاکتیک‌های تعیین شده، عامل اصلی کسب این سه امتیاز حیاتی بود.

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حاشیه اخراج یاسر آسانی در استقلال

در دیگر بازی هفته هفتم، تیم استقلال با نتیجه ۲ بر ۱ آوای تهران را مغلوب کرد. شقایق روزبهان و سوگند راجی برای آبی‌های تهرانی گلزنی کردند و پیروزی را به ارمغان آوردند. اما حاشیه اصلی این هفته مربوط به اخراج یاسر آسانی از تیم استقلال در جریان دیدار مقابل استقلال خوزستان بود. در دقیقه ۹۰ بازی، برخی تماشاگران در سکوهای نزدیک به نقطه کرنر، اشیاء مختلفی را به سمت زمین پرتاب کردند.

مواضع مربیان درباره تنش‌های استادیوم غدیر

پس از پایان بازی، اوزجان بیزاتی مربی استقلال در نشست خبری ادعا کرد که تمرکز یاسر آسانی را هدف قرار داده بودند و داور در شروع بازی باعث برهم خوردن تمرکز بازیکن شد. او همچنین اظهار داشت که تیمشان قدرت جنگیدن با داور و بازی ۹ نفره را نداشت و اخراج آسانی نتیجه این فشارها بود. در مقابل، امیر خلیفه‌اصل سرمربی استقلال خوزستان هرگونه تنش را منکر شد و مدعی شد که رفتارهای ناشایست از سوی هواداران استقلال تهران بوده است.

بیانیه باشگاه استقلال و پیگیری قانونی

باشگاه استقلال در بیانیه‌ای رسمی خواستار بررسی دقیق اتفاقات استادیوم غدیر اهواز در جریان بازی با استقلال خوزستان شد. این باشگاه بر شباهت این رخدادها با اتفاقات فصل‌های گذشته تأکید کرد و اعلام داشت که موضوع را از مسیرهای قانونی و با ارائه مستندات پیگیری خواهد کرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تکرار چنین حوادثی و دفاع از حقوق هواداران میلیونی تیم آبی‌پوش است.

انتقادات رسانه‌ای از روابط فیفا و ترامپ

در فضای بین‌المللی فوتبال، مقالات انتقادی تندی درباره رابطه جانی اینفانتینو رییس فیفا با دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا منتشر شد. نویسنده گاردین این دیدار را در کاخ سفید در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵، نمایشی تملق‌آمیز و غیرمتعارف توصیف کرده است. همچنین نامزدی کوزو تاشیما برای انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس، یکی دیگر از خبرهای مهم این هفته در سطح جهانی محسوب می‌شود.