پرسپولیس پرونده یاسر آسانی را به دادگاه CAS منتقل کرد و دبیر کشتی ایران رسوای تبانی در فینال لیگ سه کشور را افشا کرد. جزئیات کامل گزارش.

پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ، رسماً اعلام کرد که شکایت این باشگاه درباره وضعیت قراردادی یاسر آسانی ، بازیکن تیم استقلال، به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) ارسال شده است. این اقدام حقوقی با هدف پیگیری جدی و قطعی پرونده تا آخرین مرحله انجام شده و باشگاه قرمز برای احقاق حق خود دست به این کار زده است. حدادی تأکید کرد که اگر هر بازیکنی غیرمجاز باشد، هر تیمی حق شکایت دارد.

پیگیری حقوقی وضعیت یاسر آسانی در CAS

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به ابهامات پیرامون ادامه پیگیری حتی در صورت تأیید وضعیت بازیکن توسط فیفا، بر اهمیت مصوبه هیات‌مدیره برای ثبت شکایت در دادگاه CAS اشاره کرد. این تصمیم نشان‌دهنده عزم راسخ پرسپولیس برای حل اختلاف حقوقی از طریق مراجع بین‌المللی ورزش است و این باشگاه هیچ‌گونه کوتاه‌آمدی در این مسیر را نادیده گرفته است. هدف نهایی این اقدام، شفاف‌سازی وضعیت حقوقی بازیکن و جلوگیری از هرگونه مغایرت قانونی در فرآیند انتقال است.

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افشای رسوای تبانی داور در لیگ سه کشور

سروش شاه‌ولی، داور فوتبال، جزئیات عجیب و نگران‌کننده‌ای از یک پیشنهاد تبانی در دیدار فینال لیگ سه کشور را افشا کرده است. او توضیح داد که مسئولان کمیته داوران ابتدا اعلام کردند او برای قضاوت فینال انتخاب شده و قرعه به نفع اوست، اما حدود بیست تا سی دقیقه پس از این تماس، فردی ناشناس از طریق واتساپ تماس گرفت. این شخص ادعا کرد که از طرف تیم میزبان تماس می‌گیرد و پیشنهاد کرد با پرداخت هزینه‌های سنگین، داور به تیم کمک کند تا در مسابقه پیروز شود.

شاه‌ولی در واکنش به این پیشنهاد غیرقانونی، عصبانیت خود را نشان داد و با پرسیدن منبع دریافت شماره تلفن، مکالمه را قطع کرد. این اتفاق منجر به لغو ابلاغ داوری او شد و داور بلافاصله موضوع را با مسئولان کمیته اخلاق در میان گذاشت. شاه‌ولی معتقد است که لغو ابلاغ به دلیل همکاری نکردن او با پیشنهاد تبانی بوده است و این ادعا را با جزئیات کامل به اعضای کمیته اخلاق ارائه داده است.

گزارش فساد داخلی و واکنش‌های کمیته اخلاق

در جلسه بررسی پرونده با حضور اعضای کمیته اخلاق، شاه‌ولی گزارش داد که برخی از مسئولان این کمیته نیز از وضعیت نابسامان کمیته داوران ناراضی بوده‌اند. یکی از اعضا صراحتاً به آقای شهبازی گفت که وضعیت کمیته داوران حاکی از وجود فساد است و اگر کسی نمی‌تواند کاری انجام دهد، باید سکوت کند. این بیانیه‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق و نارضایتی‌های گسترده در بدنه داوری فوتبال ایران است.

داور پیشکسوت همچنین از یک درخواست عجیب دیگر پرده برداشت که در آن افرادی از اعضای یک تیم درخواست کردند تا تیم خودشان در یک مسابقه شکست بخورد. آن‌ها ادعا کردند که سرمربی فعلی را برکنار کرده و با یک مربی جدید که هماهنگی قبلی دارند، می‌خواهند با کسب سود مالی، بازی را دستکاری کنند. این تیم حتی بعد از پیروزی در مسابقه، بلیت‌های برگشت تیم میهمان را لغو کردند که نشان از سوءنیت سازمان‌یافته دارد.

بازنگری در مدیریت کشتی ایران و عملکرد سرمربیان

محسن دبیر، دبیر فدراسیون کشتی ایران، ضمن انتقاد از رقابت‌های ناسالم در ارتقای شغلی، بیان کرد که نباید به جای تلاش برای پیشرفت، تلاش کرد افراد موفق را پایین کشید. او در ارزیابی عملکرد سرمربیان تیم‌های ملی، هم پژمان درستکار و هم حسن رنگرز را راضی دانست، اما تأکید کرد که هیچ‌کس بی‌ایراد نیست و اگر فرد بهتری پیدا کند، بدون تعارف جایگزین آن‌ها خواهد شد.

دبیر کشتی معیار اصلی قضاوت عملکرد سرمربیان را نظر کشتی‌گیران برجسته‌ای مانند حسن یزدانی و امیرحسین زارع دانست و افزود که خودِ ورزشکاران بهترین کارشناسان برای سنجش فنی مربیان هستند. او همچنین به گذشته اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در سال ۱۳۸۶ مبلغ سه میلیارد تومان برای ساخت پارک ایرانیان در لبنان اختصاص یافت، اقدامی که با تایید قاسم سلیمانی انجام شد. او در پایان نیز از احتمال جریمه شدن به دلیل اعتراض به قوانین گرم کردن در مسابقات جهانی با بی‌تفاوتی کامل استقبال کرد.