بررسی لایحه ۱۵ ساله حمایت از زنان و قوانین حمایت از کودکان پس از مرگ سوگند صیادی و نسا علیزاده. آیا نهادهای آموزشی و قضایی وظیفه خود را انجام دادند؟

مرگ سوگند صیادی ، دانش‌آموز ۱۶ ساله در کرمانشاه و قتل نسا علیزاده در خوی ، دوباره پرونده حمایت از دختران در معرض خشونت خانوادگی را گشوده است. این حوادث تلخ، پرسش‌های جدی را درباره عدم تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از حدود ۱۵ سال و ناکارآمدی نهادهای متولی در پیشگیری از جرم مطرح می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نوجوانان مورد اشاره پیش از جان باختن، هشدارهای جدی درباره خطرات جانی در خانواده‌های خود ارسال کرده بودند.

جزئیات حادثه مرگ سوگند صیادی در کرمانشاه

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که در روز ۲۵ آبان منتشر شد، پدر سوگند صیادی پس از فراخواندن او به مدرسه، این نوجوان را در حضور دیگران کتک زد و سپس به خانه بازگرداند. منابع این سازمان اعلام کردند که سوگند پیش از این به مسئولان مدرسه هشدار داده بود که بازگشت به خانه جانش را تهدید می‌کند، اما اقدامی برای حفاظت از او صورت نگرفت. گزارش هه‌نگاو مدعی است که پدر سوگند، دخترش را از طبقه پنجم ساختمان به پایین پرتاب کرده است.

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حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، در واکنش به این رویداد اعلام کرده است که علت مرگ هنوز کاملاً مشخص نیست و هم‌اکنون فرضیه‌های قتل و خودکشی در دست بررسی قرار دارند. او از تشکیل پرونده قضایی و صدور دستور جلب افراد مرتبط با این حادثه خبر داده است. درباره تاریخ دقیق وقوع این حادثه نیز گزارش‌ها یکسان نیستند و روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان به عنوان زمان وقوع حادثه ذکر شده‌اند.

قتل ناموسی نسا علیزاده در شهرستان خوی

سوگند صیادی تنها مورد اخیر نیست که در هفته‌های گذشته خبر مرگ آن‌ها در ارتباط با خشونت خانوادگی منتشر شده است. بر اساس گزارش هه‌نگاو، نسا علیزاده، دانش‌آموز ۱۶ ساله اهل روستای کلوانس در شهرستان خوی، در روز هشتم آبان به دست پدرش کشته شد. منابع این سازمان بیان کردند که نسا به دلیل مخالفت خانواده با ازدواج با فرد مورد علاقه‌اش، خانه را ترک کرده بود اما توسط خانواده به اجبار بازگردانده شد.

سازمان هه‌نگاو گزارش داده است که پدر نسا علیزاده با انگیزه ناموسی، دخترش را خفه کرده است. این اقدام پس از شکایت مادر نسا، منجر به اعتراف پدر به قتل شد. این جزئیات صرفاً بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو منتشر شده و اطلاعات مستقلی از نتایج تحقیقات قضایی این پرونده خاص در دسترس نیست.

آمار خشونت علیه زنان و فقدان لایحه تخصصی

سازمان هه‌نگاو در گزارش دیگری اعلام کرده است که در اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۳ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شده است. از این تعداد، چهار مورد با انگیزه ناموسی و دو مورد به دلیل درخواست طلاق گزارش شده‌اند. بنا بر این آمار، بیشتر قربانیان به دست همسر، همسر سابق یا یکی از نزدیکان خود به قتل رسیده‌اند. این ارقام حاصل موارد ثبت و مستندشده هه‌نگاو هستند و لزوماً تمام زن‌کشی‌های رخ‌داده در کشور را شامل نمی‌شوند.

اگرچه انگیزه و شرایط این پرونده‌ها یکسان نیست، مجموعه آن‌ها این مسئله مشترک را مطرح می‌کند که آیا ساختارهای قانونی و حمایتی ایران توانایی شناسایی خطر و مداخله پیش از وقوع خشونت مرگبار را دارند؟ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت همچنان به قانون تبدیل نشده و خلاء قانونی در این حوزه احساس می‌شود.

قوانین حمایت از کودکان و مسئولیت نهادهای آموزشی

ایران برای حمایت از کودکان در معرض خشونت کاملا فاقد قانون نیست. "قانون حمایت از اطفال و نوجوانان" که در اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسید، وظایفی را برای آموزش‌وپرورش، بهزیستی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تعیین کرده است. این قانون شامل تمام افراد زیر ۱۸ سال می‌شود و در ماده سوم، خشونت مستمر در خانواده و سوءرفتار را از مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز می‌داند.

ماده ششم این قانون، وزارت آموزش‌وپرورش را موظف می‌کند کودکان و نوجوانان مشمول را شناسایی کرده و برای دریافت حمایت به نهادهای مسئول معرفی کند. اگر شخصی از وقوع جرم یا خطر شدید علیه یک کودک اطلاع داشته باشد و بدون عذر قانونی از اقدام خودداری کند، ممکن است با مسئولیت کیفری روبه‌رو شود. هشدار درباره تهدید جانی دانش‌آموز، موضوعی خصوصی نیست.

ماده ۳۳ قانون و الزام به مداخله فوری قضایی

ماده ۳۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در صورت وجود خطر شدید و قریب‌الوقوع، مددکاران بهزیستی، واحدهای حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری را موظف به مداخله فوری می‌کند. در موارد ضروری می‌توان کودک را از محیط خطر دور و به مراکز بهزیستی منتقل کرد. گزارش این اقدامات باید حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسد.

ماده ۳۵ به دادستان اجازه می‌دهد که در صورت ضرورت و با نظر مددکار اجتماعی، دستور موقت خروج کودک از محیط خطر و انتقال او را به مکانی امن صادر کند. ماده ۳۰ نیز تصریح می‌کند که درخواست خود کودک می‌تواند مبنایی برای آغاز اقدامات حمایتی باشد و گزارش‌های شفاهی یا ناشناس نیز می‌توانند زمینه رسیدگی را فراهم کنند.