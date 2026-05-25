رئیس جمهوری آمریکا در مراسم روز یادبود کشته‌شدگان نیروهای مسلح آمریکا، تاکید کرد که عملیات‌های اخیر ارتش ایالات متحده، از جمله «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، بخشی از نبرد آمریکا برای دفاع از آزادی و جلوگیری از دستیابی «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» به سلاح هسته‌ای بوده است.

رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، در مراسم روز یادبود کشته‌شدگان نیروهای مسلح آمریکا، با ادای احترام به سربازان کشته‌شده آمریکایی، تاکید کرد که عملیات‌های اخیر ارتش ایالات متحده، از جمله «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، بخشی از نبرد آمریکا برای دفاع از آزادی و جلوگیری از دستیابی «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» به سلاح هسته‌ای بوده است.

او گفت سربازان آمریکایی «برای آزادی، خودگردانی، و دفاع از تمدن» جان خود را فدا کرده‌اند و در دو جنگ اخیر، آمریکا ۱۳ نیروی نظامی خود را در جریان عملیات علیه جمهوری اسلامی از دست داده است. اما تاکید کرد واشنگتن اجازه نخواهد داد «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان» به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین از چند خانواده «گُلد استار» و بازماندگان سربازان کشته‌شده در جنگ‌های مختلف آمریکا تقدیر کرد و گفت ملت آمریکا «هرگز کشته‌شدگان خود را فراموش نخواهد کرد.





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

پرزیدنت ترامپ، روز یادبود، خشم حماسی، رژیم ایران،

United States Latest News, United States Headlines