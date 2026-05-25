پرزیدنت ترامپ در مراسم «روز یادبود»: «خشم حماسی» تضمین کرد که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت

پرزیدنت ترامپ در مراسم «روز یادبود»: «خشم حماسی» تضمین کرد که رژیم ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت
📆5/25/2026 6:59 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
رئیس جمهوری آمریکا در مراسم روز یادبود کشته‌شدگان نیروهای مسلح آمریکا، تاکید کرد که عملیات‌های اخیر ارتش ایالات متحده، از جمله «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، بخشی از نبرد آمریکا برای دفاع از آزادی و جلوگیری از دستیابی «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» به سلاح هسته‌ای بوده است.

رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، در مراسم روز یادبود کشته‌شدگان نیروهای مسلح آمریکا، با ادای احترام به سربازان کشته‌شده آمریکایی، تاکید کرد که عملیات‌های اخیر ارتش ایالات متحده، از جمله «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، بخشی از نبرد آمریکا برای دفاع از آزادی و جلوگیری از دستیابی «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» به سلاح هسته‌ای بوده است.

او گفت سربازان آمریکایی «برای آزادی، خودگردانی، و دفاع از تمدن» جان خود را فدا کرده‌اند و در دو جنگ اخیر، آمریکا ۱۳ نیروی نظامی خود را در جریان عملیات علیه جمهوری اسلامی از دست داده است. اما تاکید کرد واشنگتن اجازه نخواهد داد «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان» به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین از چند خانواده «گُلد استار» و بازماندگان سربازان کشته‌شده در جنگ‌های مختلف آمریکا تقدیر کرد و گفت ملت آمریکا «هرگز کشته‌شدگان خود را فراموش نخواهد کرد.

