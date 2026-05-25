رئیس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، در مراسم روز یادبود کشتهشدگان نیروهای مسلح آمریکا، با ادای احترام به سربازان کشتهشده آمریکایی، تاکید کرد که عملیاتهای اخیر ارتش ایالات متحده، از جمله «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، بخشی از نبرد آمریکا برای دفاع از آزادی و جلوگیری از دستیابی «بزرگترین حامی تروریسم در جهان» به سلاح هستهای بوده است.
او گفت سربازان آمریکایی «برای آزادی، خودگردانی، و دفاع از تمدن» جان خود را فدا کردهاند و در دو جنگ اخیر، آمریکا ۱۳ نیروی نظامی خود را در جریان عملیات علیه جمهوری اسلامی از دست داده است. اما تاکید کرد واشنگتن اجازه نخواهد داد «بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان» به سلاح هستهای دست پیدا کند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین از چند خانواده «گُلد استار» و بازماندگان سربازان کشتهشده در جنگهای مختلف آمریکا تقدیر کرد و گفت ملت آمریکا «هرگز کشتهشدگان خود را فراموش نخواهد کرد.
